Vigo, concello más afectado por la baja natalidad: perdió 37 aulas

«El número de partos atendidos en el CHUVI desciende un 9% con respecto al año anterior y se aleja cada vez más de la cifra récord de 4.404 partos registrada en el hospital Xeral en el año 2009». Esta noticia publicada por FARO DE VIGO en enero de 2014era premonitoria de una tendencia que no solo se ha mantenido diez años después, sino que se ha agrabado: la notable caída de la natalidad. A nivel educativo, las aulas de Infantil fueron las primeras en percibir esta realidad perdiendo numerosos alumnos, y ahora, con el paso de los cursos, esta situación está repercutiendo en las unidades de Primaria, la etapa siguiente.

En total, y según las últimas estadísticas del Instituto Galego de Estatística (IGE), Vigo se vio obligado a cerrar hasta 37 aulas para niños de entre 3 y 12 años en la última década; convirtiéndose en el municipio gallego que más ha sufrido esta pérdida de alumnado.

Llama la atención que, a pesar de que la caída de la natalidad es un mal endémico a la comunidad o incluso al estado español, grandes ciudades como A Coruña, Pontevedra u Ourense no han sufrido tanto como Vigo este cierre de unidades, llegando incluso a ganar aulas. Por ejemplo, el municipio herculino sí es verdad que perdió desde 2014 hasta 18 aulas de Infantil pero, por la contra, ganó 52 en Primaria. En la ciudad del Lérez, se cerraron 13 de Infantil y 9 de Primaria. En el caso del ayuntamiento de As Burgas, la tendencia es completamente a la inversa: sumó 2 aulas más de Infantil y 17 en Primaria, según los datos publicados por el IGE relativos a los años 2014 y 2024, el último registrado.

Tras Vigo, que lidera el cierre de aulas en Galicia en los últimos cursos, le sigue Marín, que perdió 11 aulas en Infantil y otras 14 en Educación Primaria; con un porcentaje de población significativamente menor.

¿Qué ha hecho el concello olívico para luchar contra el cierre de aulas? Apostar por las clases mixtas o aulas de doble nivel educativo, unidades que agrupa a alumnado de diferentes edades, tanto en Infantil, como en Primaria. Mientras que en 2014, Vigo no contabilizada ninguna, el curso pasado fueron un total de 29 las habilitadas. En ellas conviven alumnos de diferentes cursos, por ejemplo, 4º, 5º y 6º de Infantil juntos, o incluso de 1º y 2º de Primaria. Seis centros públicos de las parroquias de Lavadores, Teis, Candeán y Cabral agrupan en una misma clase a escolares de diferentes cursos de estas dos etapas educativas.

En cuanto al resto de niveles, la situación es completamente a la inversa, y todavía no ha tenido afectación en ellos la caída de nacimientos. Por ejemplo, en la ESO, se ha pasado de 199 aulas en 2014 a las 213 actuales. Sí es verdad que hubo un gran repunte en 2021, pasando a un total de 259 pero fue debido a la decisión de desdoblar aulas a consecuencia del COVID, por lo que no se trata de un dato veraz, ya que con la vuelta a la normalidad, cesaron los desdobles.

Etapas postobligatorias

Respecto a Bachillerato, el número de aulas también aumentó pero mucho más livianamente, pasando de 110 a 114 en una década. Donde sí hay un crecimiento mucho más sólido es en la cifra de unidades o clases de Formación Profesional, tanto en la Básica como en ciclos Medios o Superiores. En cuanto a la primera, los centros de Vigo suman 18 aulas en total. Este dato no puede ser comparado con el de 2014 porque entonces no había esta modalidad.

Las clases de grado medio, siempre en las modalidades ordinarias, pasaron de 51 a los 60 actuales mientras que en el superior el aumento es mucho mayor: de 81 a 109.

El incremento de unidades en estas etapas postobligatorias hace que a nivel global, el número de aulas en Vigo no se haya reducido, pasando de 1.132 a 1.175 en una década.