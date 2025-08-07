Sanidade invierte 300.000 euros para un tratamiento oncológico en el Meixoeiro

La Xunta acaba de licitar por 304.000 euros el material necesario para el servicio de braquiterapia; un tratamiento contra el cáncer aplicando fuentes radiactivas directamente en el tumor. Este servicio opera en el Hospital Meixoeiro y permitirá realizar tratamientos de piel, próstata, mama, ginecológicos o esofágicos.

Esta inversión se encuadra en el Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, con el objetivo de promover una atención sanitaria integral que responda a las necesidades de la ciudadanía y que se adapte a cambios demográficos como el envejecimiento de la población, en este caso, a la atención de procesos oncológicos. Las empresas tienen hasta el 14 de septiembre para presentar ofertas.