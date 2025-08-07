El mar de Vigo no solo refresca, también invita a la aventura. Cada verano, sus playas y fondos marinos se llenan de actividad para quienes buscan algo más que tumbarse al sol. Surf, paddle surf y buceo convierten la costa en un espacio de deporte y naturaleza.

Buceo en en la ría

Bajo la superficie, las sorpresas comienzan a pocos metros de profundidad. En la zona de Carrecido, bajo aguas tranquilas, se esconden cañones de piedra, parques de gorgonias, pulpos camuflados y tiburones pequeños, más conocidos como pintarrojas. Allí trabaja el equipo de Vigo Buceo, que guía a curiosos/as y valientes en sus primeros pasos bajo el agua.

Curso de bautismo de Vigo Buceo / Cedida

Los bautismos de buceo duran una hora y están diseñados para todos los públicos a partir de los doce años. Aunque para los que se quedan con ganas de más, la escuela ofrece cursos oficiales PADI que permiten bucear a 18 metros en cualquier parte del mundo. «La Ría de Vigo tiene muchísimo punto de inmersión y cada uno tiene su encanto diferente», explica Andrés Marcos Morán, jefe e instructor de Vigo Buceo.

La moda del paddle surf

Sobre el agua, también hay movimiento. En Surf Vigo, las tablas sirven para mucho más que remar: paddle pilates, travesías en kayak, campamentos y hasta paddle surf con perros. «La gente llega con una idea y se va con otra», dice su gerente, Ángel García. Incluso cruzan la ría hasta el museo del mar, en travesía educativa. En los campamentos de verano, monitorias como Lucía González, explican que hacen actividades tanto dentro como fuera del agua «y los viernes vamos todos juntos hasta el museo del mar en travesía a ver el acuario».

Entre la ría y la aventura / Alba Villar

Patos como epicentro de surfistas

Aunque para muchos vigueses/as, el mar no se conoce de verdad hasta que una ola te lleva. Es ahí donde empieza todo. En la playa de Patos, uno de los pocos arenales con olas constantes y de gran tamaño durante todo el año, se construyen cada verano miles de primeras veces sobre el mar. “Tenemos olas todo el año y en verano son un poquito más pequeñas, pero lo suficiente como para dar un curso de iniciación” explica Eduardo Pérez, dueño de Patos Surf. Esta escuela, ubicada a pie de playa, ofrecen clases de surf durante todo el año y, en verano, la playa se abarrota de niños/as en campamentos, familias de turistas o vecinos que repiten en este deporte.

Niño surfeando en Patos Surf / Cedida

Esta playa ha sido durante décadas, el vivero de surfistas. Uno de ellos es Brais Comesaña, surfista vigués y actual bombero, recuerda sus primeras olas con cariño. Empezó con apenas ocho años, improvisando una tabla con una plancha de poliestireno sacada de una obra. “Galicia es un sitio espectacular para practicar cualquier deporte de agua, pero tanto surf, kitesurf, lo que quieras, es espectacular”. Detrás vinieron campamentos, clases, títulos y experiencias como instructor en Tenerife y Miami. Aunque hoy su vida es en uniforme, el mar sigue siendo una gran parte de él.

Brais Comesaña surfeando / Cedida

Porque disfrutar del mar también es comprometerse con él. Cada inmersión, cada ola, es una oportunidad para conectar con un entorno tan espectacular como frágil. La ría de Vigo no es solo un escenario, es un ecosistema. Y protegerlo es la mejor manera de seguir viviendo esta aventura.