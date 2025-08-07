Posiciones «alonxadas» para descentralizar Medicina

La descentralización de los estudios de Medicina se encuentra marcada por posiciones «alonxadas», tanto en lo que respecta a las tres universidades, como a los argumentos que defienden el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que mantuvieron una reunión esta mañana en la Alcaldía para abordar, principalmente, este tema.

Caballero es tajante en su planteamiento y así se lo transmitió al máximo responsable de la UVigo. «Debemos tener una facultad de manera inmediata y no valen medias tintas», señaló el regidor tras el encuentro, equiparando el debate sobre Medicina a lo que sucedió en los años previos a la creación de la Universidade de Vigo, antes dependiente de Santiago: «Decían que era mejor tenerlo centralizado porque la calidad iba a ser mejor. Eran exactamente los mismos argumentos y demostraron todos ser falsos».

Por su parte, Reigosa aboga por incidir en la búsqueda de consensos entre todas las partes implicadas, motivo por el cual se están realizando estudios sobre los costes reales de repartirse todo el segundo ciclo del Grado de Medicina, ir descentralizándolo de forma progresiva o crear dos nuevas facultades en Vigo y A Coruña. Hasta septiembre no habrá conclusiones sólidas sobre estos análisis, pero las posturas entre los tres rectores no están alineadas.

Desde el Colegio de Médicos de Pontevedra también se han vuelto a pronunciar al respecto de la descentralización de la titulación: «Consideramos que la creación de una Facultad de Medicina en Vigo constituye una reivindicación justa y necesaria, coherente con las demandas sociales y sanitarias de la región. Apostamos por un modelo docente más plural, descentralizado y adaptado a la realidad actual y futura de Galicia».

En un comunicado, los médicos pontevedreses han apuntado a la «saturación preocupante» de la USC, viendo «imprescindible» distribuir los cursos clínicos de Medicina (cuarto, quinto y sexo) en otros hospitales gallegos, «como ya estaba previsto desde 2015».

«Defendemos que estos cursos se impartan también en las universidades de Vigo y A Coruña, tal y como se había acordado y también contar con los hospitales de Pontevedra (Montecelo/Nuevo Montecelo). Sin embargo, solo se ha aplicado parcialmente (en sexto curso), incumpliendo los compromisos firmados», han añadido.

Además, han puesto en valor que Vigo dispone de un hospital «referencia nacional», como es el Álvaro Cunqueiro, y con profesionales «altamente cualificados» para asumir esta labor docente.

Ante la necesidad de incrementar la formación de nuevos facultativos, consideran que Vigo «cumple con todos los requisitos para disponer de una Facultad de Medicina propia». «Además, ya cuenta con titulaciones afines como Biología, Química, Ingeniería Biomédica o Fisioterapia», han subrayado.