O Marisquiño, a través de la mirada de Danny León

Era 2007 y un Danny León de 13 años viajaba a Vigo para competir en el que sería el festival que le acompañaría durante toda su vida. «O Marisquiño forma parte de mí, es unión», asegura el skater olímpico al preguntarle por su relación con el evento.

En la 6ª edición las pistas se trasladaban de Samil al Náutico. O Marisquiño se estaba haciendo mayor, además del skate aparecían por primera vez disciplinas como el BMX y el Flatland. Para el joven era algo totalmente nuevo, «un skatepark construido solo para un fin de semana», exclama.

Allí descubrió la barandilla «como un loco veía unas escaleras y me tiraba, había una rampa y saltaba», relata a FARO el deportista que asegura acordarse «a la perfección» de aquel año. Destaca el ambiente, la gente, la comida y el paisaje. Es quizás eso lo que le llevó a no perderse ni una sola cita del festival desde entonces.

Ahora, 18 años después tanto él como el evento han cambiado. Con 30 años y dos olimpiadas a sus espaldas, Danny considera que su estilo es «mucho más elegante», pero en O marisquiño no deja de ser «extremo». Escogió cuidadosamente esa palabra para referirse al festival: «Realizamos trucos que a lo mejor no hicimos nunca y cada año sale material nuevo», concreta.

Hizo historia de España en 2012 en el famoso, y tan querido por los competidores, Chimpo do Carallo, el gran salto. Una rampa muy alta que prometía dejar atrás cualquier prueba de salto realizada en años anteriores. Allí se convirtió en el primer skater nacional en lograr un backflip (vuelta hacia atrás).

De todos los cambios que se han hecho en el festival, esta Big Jump es lo que más echa en falta, aunque destaca que la evolución ha sido muy positiva. La vuelta a Samil, aunque confiesa que al principio la mayoría de competidores estaban reacios, es la variación que más le ha gustado «mejora mucho la calidad de competición, es más tranquilo y viene más gente», asegura .

«Lo único que faltan son más gradas». Danny recuerda que las últimas veces ya no quedaban huecos para ver las finales. 2016 fue el año que lo coronó como una de las estrellas del festival, hizo un doblete ganando en street y miniramp. Ahora ya se considera «parte de la historia de O Marisquiño», su casa está «llena de trofeos de la competición». Incluso ayudó al evento a ser parada de la World Cup Skateboarding, que lanzó al festival al estrellato.

Nada se ha convertido en un empedimento para acudir al evento. En 2020, el año del COVID-19 tampoco faltó: «Para mí es ya una tradición», aunque no se celebrase la competición quería reencontrarse con Vigo, sus amigos y sus playas.

En esa edición se hizo el OMRAW, era un nuevo concepto de competiciones digitales con las que se buscaba descubrir los mejores trucos, tanto de los riders como del público general. También se presentó el Pro Video Contest reservado para que los ganadores de las ediciones anteriores se enfrentasen a través de vídeos. Danny no falló y participó.

El año pasado, en 2024, Danny encadenó su participación en los Juegos Olímpicos de París con el festival O Marisquiño. Un día después de finalizar su competición en la capital francesa, cogió un vuelo dirección Vigo, para ser fiel a la cita que no falla nunca. Para él hay una diferencia notoria entre las dos competiciones. «A nivel competitivo es bastante más relajada, siento que voy a pasármelo bien», afirma el skater.

Danny es un skater que ha participado en las competiciones de más renombre dentro del mundo del skate. París 2024 no fue su primera cita olímpica. Danny compitió también en los Juegos de Tokio 2020. Su participación en los Juegos Olímpicos de París no salió como pensaba y venir a O Marisquiño fue «mariscoterapia, todos los males se fueron», declara.

El skater entiende O Marisquiño no como una competición, sino como «diversión y tradición». La única diferencia que nota es que «no es oficial». Aún así, muchos skaters olimpicos compiten en O Marisquiño y «el nivel se nota aunque el ambiente es más distendido».

Danny lleva ya muchos años compitiendo en O Marisquiño, y todavía no ve el fin. «Me quedan bastantes años aún, dentro de 10 años me imagino participando, aunque no lo haga a nivel competitivo. Hay que saber retirarse como Rafa Nadal», bromea.

Cuando llegue el momento de bajarse de la tabla, Danny sabe que no se desligará nunca del festival que tanto le ha marcado. «Creo que puedo aportar muchas cosas al evento en otros aspectos, ya sea de juez o llevando ciertas partes de la organización», señala.

Danny resalta la contribución del festival a la cultura urbana a lo largo de toda su historia. «Creo que es una gran ayuda para deportes minoritarios», apunta. Aún así «intentaría de alguna manera subir los premios porque solo le sale rentable a los que quedan primeros».

Además de profesionalidad, lo que el festival le ha aportado han sido nuevas amistades. «Justo ahora mismo le he escrito a un amigo que viene de Brasil» le gusta la competición porque «hay mucha variedad de gente», confiesa.

El skate adaptado es otra de las incorporaciones que resalta: «Me parece increíble que lo apoyen y le den más visibilidad».

Lleva desde los 13 años viajando a Vigo cada verano, y eso hace que se sienta parte de la ciudad.No solamente disfruta del festival, sino también de la cultura, la gastronomía... «Siempre que vengo necesito comer zamburiñas».

La vida nocturna tampoco pasa desapercibida para él. «He ido mucho a Churruca, aunque ahora me estoy haciendo mayor», dice.

Estamos en 2025 y ya no viene un Danny «que se agarra a todo e intenta llevar todos los trucos». Ahora el que vuelve es un Danny que ya se ha convertido en historia del festival.