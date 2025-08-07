¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España

El oso Carmo en teoría está de paso por el que lleva siendo su hogar los últimos 20 años. El Concello lleva meses estudiando opciones de vivienda para él con el objetivo de cerrar el capítulo de Vigozoo. Pero no todo vale. La nueva residencia tiene que ser estable. Tiene algo más de dos décadas y si la salud le es favorable puede vivir otros tantos. Además, debe ser espaciosa y no ser inferior al recinto actual.

No lo pueden soltar porque nació en cautiverio y no sabe buscar comida o refugios por sí mismo. También hay que tener en cuenta que en otros espacios hay grupos ya formados, por lo que podría no ser bienvenido y quedar marginado.

Nuria Rodríguez, concejala de Medio Ambiente “Estamos pendientes de los refugios, están todos avisados, pero las nuevas instalaciones tienen que ser mejor que las de VigoNature”

Desde el Concello aseguran que establecieron contacto con un refugio de Asturias, pero por el momento recibieron una respuesta negativa. Ocurre lo mismo con otros sitios de España: nadie quiere a Carmo. «Estamos pendientes de los refugios, están todos avisados, pero las nuevas instalaciones tienen que ser mejor que las de VigoNature», dice la concejala de Medio Ambiente Nuria Rodríguez.

Obras en pausa

Mientras no lo puedan trasladar, el resto de instalaciones ubicadas en paralelo —donde antes estaban los tigres y los leones— tampoco se pueden restaurar. Todavía no existe un proyecto claro para estos espacios, aunque se plantea, por ejemplo, hacer pequeñas viviendas al estilo «tipi» para que los niños de los campamentos pasen el día.