Los Monroy boucenses

¿De cuántas partes viene esta familia Monroy, nacida en Bouzas, a cuántas de España se han ido sus miembros por amor, por trabajo, porque les dio la gana? El caso es que no pierden su norte, no olvidan su origen boucense y cada año se reúnen con el patriarca Tino al frente para festejar esa cominidad de bienes que es la memoria que los entronca. ¡Arriba Monroy!

¿Y quién no peca por la gula en este Vigo, ¡Oh, Señor!, tan al mar atado?

Pudimos ganar indulgencias transitando con el Cristo, cargándolo, llevando su estandarte, caminando medio calcinados por el calor. Sí, sí, pero yo volví a pecar con la gula. Eso sí, con buen gusto, y me fui con la charra Lupita, y mi vástago mayor con su Alicia Resille, y mi colega del norte de acerada pluma Paco García con su entregada Isabel García, que siempre nos dice te quiero en italiano. Digo que nos fuimos tras el pregón al Timón 2.0, allá por tierras de Canido, donde David del Río nos tenía una mesa consagrada por la visión de la ría. No entramos en su carta, atravesada de títulos de literaria grandilocuencia davidiana (¡0h memoria, enemiga mortal de mi descanso!, dice en el frontispicio de su menú) porque él nos eliminó dudas: huevas de merluza para hacer boca de La Real Conservera, percebillos sabrosos de la ría, nécoras reales, un saludable pargo pescado con la llegada de la luna... En fin, gula desatada, pero es que volvimos a pecar esa sabatina noche en El Capitán aunque no estuviera Cristina: ¡qué gustosas empanadas de xoubas y de chocos, qué rape rebozado acoderado en jugosas patatas!...

Y seguimos haciendo camino por Sanabria

Claro que no acabó ahí nuestra gula en estos días de culinario desafuero en un Vigo tan hermoso, musical y alegre . Y es que si un día comimos en La Comidilla de Natalia unas xoubiñas de dar gracias a Dios, otro atacamos en el Macillos de Cangas, ese restaurante de cocina honesta, rica y variada donde tan bien atiende Cristina (pregúntale a Sesi Pino, a Amparo Villar, al mismo Paco García, que da periodística fe) unas almejas a la marinera, cocochas, unos rapantitos de chupa de domine, un rape en caldeirada... Pero es que el galeno y al tiempo amigo Ángel Prieto, aposentado unos días junto a su madre Lita y su extensa familia en sus tierras de origen, allá en El Puente cerca del Lago de Sanabria, nos invitó a comer en La Chopera, que es mucho restaurante para negarse, y allá dimos un salto algunos para ver sobre la mesa un salmón con almendras, una morcilla con pasas inenarrable, unos habones de Sanabria con pata... En fin, que deberíamos haber dormido en esa Real Posada que fue.