El fenómeno infantil Luli Pampín llega a Vigo con 'El Libro Musical'

Quienes tienen niños pequeños conocen de sobra el nombre de Luli Pampín e incluso no podrán evitar tararear alguno de sus temas. La ídolo infantil llega al Auditorio Mar de Vigo el próximo 6 de diciembre con su espectáculo 'El Libro Musical'.

Para quienes todavía no la conocen, esta artista argentina afincada en España cuenta con 19,9 millones de seguidores en Youtube y se ha convertido en una estrella entre los más pequeños al nivel de los Cantajuegos o la más lejana Xuxa.

En su nuevo espectáculo, Luli se adentra en el mundo de una biblioteca, donde rescatará libros que llevan tiempo cerrados y recibirá la visita un misterioso personaje llamado Polvoso. Con esta historia llena de canciones, la hispano-argentina buscará animar a los niños a sumergirse en el universo de la lectura.

Un fenómeno internacional en Galicia

Su cabello rosa y su outfit característico se han convertido en un icono para millones de niños en todo el mundo. Sus temas como 'Camino por la selva', 'El tren de las vocales' o 'Veo veo' resuenan en miles y miles de casas, mientras sus disfraces y juguetes van apareciendo con más frecuencia en las cartas para Papa Noel y los Reyes Magos.

La artista ha anunciado dos fechas en Galicia. Además del día 6 en Vigo, actuará el 21 de diciembre en A Coruña. Los padres que quieran llevar a sus hijos deben darse prisa, porque la artista infantil ya está acostumbrada a colgar el cartel de 'Entradas agotadas' con semanas o meses de antelación.

Durante el evento, los niños podrán cantar, bailar, jugar y aprender «de forma divertida y participativa», acompañados de sus personajes favoritos, como la inseparable asistente de Luli, La Radio Mágica.

Las entradas están ya a la venta en la página web de teuticket.com. Los precios van desde los 32 hasta los 42 euros dependiendo de la zona escogida.