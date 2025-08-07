El fenómeno infantil Luli Pampín llega a Vigo con 'El Libro Musical'
La cantante presentará su show musical en el Auditorio Mar de Vigo el próximo mes de diciembre
Quienes tienen niños pequeños conocen de sobra el nombre de Luli Pampín e incluso no podrán evitar tararear alguno de sus temas. La ídolo infantil llega al Auditorio Mar de Vigo el próximo 6 de diciembre con su espectáculo 'El Libro Musical'.
Para quienes todavía no la conocen, esta artista argentina afincada en España cuenta con 19,9 millones de seguidores en Youtube y se ha convertido en una estrella entre los más pequeños al nivel de los Cantajuegos o la más lejana Xuxa.
En su nuevo espectáculo, Luli se adentra en el mundo de una biblioteca, donde rescatará libros que llevan tiempo cerrados y recibirá la visita un misterioso personaje llamado Polvoso. Con esta historia llena de canciones, la hispano-argentina buscará animar a los niños a sumergirse en el universo de la lectura.
Un fenómeno internacional en Galicia
Su cabello rosa y su outfit característico se han convertido en un icono para millones de niños en todo el mundo. Sus temas como 'Camino por la selva', 'El tren de las vocales' o 'Veo veo' resuenan en miles y miles de casas, mientras sus disfraces y juguetes van apareciendo con más frecuencia en las cartas para Papa Noel y los Reyes Magos.
La artista ha anunciado dos fechas en Galicia. Además del día 6 en Vigo, actuará el 21 de diciembre en A Coruña. Los padres que quieran llevar a sus hijos deben darse prisa, porque la artista infantil ya está acostumbrada a colgar el cartel de 'Entradas agotadas' con semanas o meses de antelación.
Durante el evento, los niños podrán cantar, bailar, jugar y aprender «de forma divertida y participativa», acompañados de sus personajes favoritos, como la inseparable asistente de Luli, La Radio Mágica.
Las entradas están ya a la venta en la página web de teuticket.com. Los precios van desde los 32 hasta los 42 euros dependiendo de la zona escogida.
