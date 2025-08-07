Investigan el origen de un incendio que afectó al material de una obra en Coia
Un vecino alertó de un fuerte estruendo seguido de llamas sobre la 1.50 horas de este jueves en la Rúa da Estrada
El fuego no causó daños a la estructura del edificio y no hubo que realizar ningún desalojo
La Policía Nacional investiga el origen de un incendio que afectó al material de una obra en la Rúa da Estrada, en Coia.
Sobre la 1.50 horas de esta madrugada la Policía Local recibió la llamada de un vecino de la Rúa Núñez de Balboa alertando de un fuerte estruendo que le sobresaltó, por lo que salió a la ventana de su vivienda y vio a un coche salir del lugar rápidamente. Según relató este testigo, al momento se percató de que estaba ardiendo material acumulado en la calle perteneciente a los trabajos de reparación de la fachada de un edificio que da al Camiño da Barciela y al parque infantil de San Martiño.
Al lugar acudieron la Policía Local, bomberos y Policía Nacional, entre ellos efectivos de la científica que tomó muestras para esclarecer el origen de las llamas.
Según informa la Policía Local, el fuego no causó daños en la estructura del edificio y no se produjo ningún desalojo.
Esta noche se celebró en Coia el concierto de Los40 Summer Live, con miles de asistentes, lo que hizo que algunos residentes atribuyesen el ruido al espectáculo musical.
