El Concello de Vigo eleva a 67.000 euros la sanción a Ryanair por el incumplimiento en la ruta a Londres

La relación entre el Concello de Vigo y Ryanair finalizará de forma abrupta y con varias facturas pendientes. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este jueves una nueva sanción a la compañía por el incumplimiento del contrato de la ruta de Londres durante el pasado verano, cuando suprimió 16 frecuencias. La Xunta de Goberno Local aprobará mañana «la imposición de penalidades» por 50.000 euros que se sumarán a los 17.424,24 euros aprobados a principios de este ejercicio.

En aquel momento el gobierno local redujo en un 45% la sanción propuesta inicialmente por una falta «muy grave» en el contrato de 625.000 euros anuales. El recorte desvelado por FARO antes de que el propio Concello tuviera constancia del mismo supuso una merma de más de 3.000 plazas en plena temporada alta. Como compensación, la compañía añadió una tercera frecuencia semanal durante los meses de noviembre y diciembre en la misma ruta. Esta medida, si bien suponía aumentar lo exigido por el contrato suscrito en marzo de 2023, ya se había aplicado durante el invierno anterior dada la buena marcha de la ruta, con lo que en la práctica no supuso un aumento en la operativa.

Condiciones impuestas por el Concello para el contrato de la ruta a Londres durante los próximos años / FdV

En el expediente de sanción aprobado el 31 de enero en Xunta de Goberno Local se rechaza como «evento de fuerza mayor» los retrasos en la entrega de nuevas aeronaves a la compañía, principal argumento esgrimido por la misma para este tijeretazo. Esto se debe a que cuando Ryanair presentó su oferta para esta ruta estos problemas por parte de Boeing ya eran conocidos por ella.

La carencia de 17 nuevos 737 Max 8 (de casi 200 plazas) afectó también a otras conexiones apoyadas con fondos públicos como Santander, donde el Gobierno de Cantabria le entrega cada año más de 4 millones de euros. Mientras tanto, la compañía irlandesa amplió sus destinos, frecuencias y capacidad en otros mercados más rentables como Madrid, Málaga, Alicante o Valencia.

El informe redactado por el Servizo de Turismo municipal reconoce que hasta el 22 de julio, casi dos semanas después de que FARO desvelase el incumplimiento y tras dos correos sin respuesta por parte de la aerolínea, ambas partes no se reunieron para abordarlo.

Las negociaciones entre ambas excluyeron también las frecuencias no operadas durante el mes de mayo, cuando el cierre del aeropuerto de Vigo por las obras de repavimentación de su pista obligaron a suspender la actividad durante 25 días.

Renuncia definitiva

Después de meses de evasivas y dudas, Ryanair ha renunciado a operar la conexión a Londres durante los últimos meses de la temporada invernal aeronáutica.

Esta confirmación definitiva queda plasmada en el reparto de «slots» de la Airport Coordination Limited (ACL) que gestiona los derechos de vuelo para aterrizar y despegar en las principales terminales del Reino Unido e Irlanda. De esta manera, la compañía no volará ni una sola vez más de las exigidas por el contrato suscrito en marzo de 2023 con el Concello de Vigo, que fijaba un pago anual de 623.150 euros hasta el 31 de diciembre de 2025.

El 28 de octubre arrancará la temporada baja con un cambio en los días y horarios de vuelo —pasará a martes, miércoles y sábados—este no se extenderá ni siquiera en la Operación Retorno de la Navidad. Tal y como consta en el informe al que ha tenido acceso FARO, la compañera elimina 132 movimientos y 24.954 plazas con origen en Stansted, por lo que habría que duplicarlas para calcular el impacto final el 28 de marzo que acaba esta temporada.

Cambios en la asignación de slots en el aeropuerto de Londres entre el 1 de enero y el 28 de marzo / ACL

El mayor recorte llega con la ciudad china de Chongqing, aunque en este caso sus 174 slots eran íntegros para vuelos de carga. Entre las damnificadas (88 despegues en cada una) también figuran ciudades del interior francés como Bergerac y Tours, donde es el principal operador, la danesa Aalborg, donde también ha abandonado su operativa aludiendo al nuevo impuesto ecológico y Asturias.

En este caso la ruta se eliminó el 28 de marzo dentro del recorte del 11% de las plazas para este verano por su guerra tarifaria con Aena. Entre los destinos con más vuelos están Murcia, la alemana Lubeck o Trapani en Italia.