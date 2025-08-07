Caballero señala a Sanidade por la retirada de exámenes MIR en la urbe

La decisión del Gobierno de España de retirarde Vigo la celebración de los exámenes de distinas especialidades médicosanitarias sigue marcando la agenda municipal. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, señaló este miércoles a la Xunta de Galicia y al responsable de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por no haber protestado ante estos cambios de cara a su próxima convocatoria.

El regidor recordó que la medida fue acordada el pasado 17 de julio en una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. «Non defendeu a Vigo, quedou calado porque está encantado con que sexan todos en Santiago» aseguró el primer edil recordando la postura mantenida por el conselleiro respecto a la descentralización del grado de Medicina, algo «surrealista» para él. En ese sentido recordó que la consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura envió una petición formal el propio 17 de julio tras la exclusión de Cáceres de las sedes, siendo restituida poco después.

«Non vou parar ata que se restitúan os exames do MIR, PIR, EIR, FIR, QUIR, BIR e RFIR en Vigo» insistió Caballero recordando que ya envió varias cartas al Gobierno central reclamando esta restitución. A su vez anunció mociones en el Congreso, Senado, Diputación de Pontevedra y Concello de Vigo demandando esta devolución a la ciudad, además de continuar reclamando la Facultad de Medicina para la Universidad de Vigo.

Desde el Partido Popular de la ciudad su diputada Irene Garrido se congratuló por «haber espoleado y motivado» al alcalde en esta demanda. «Esperamos que esas iniciativas que ha avanzado busquen lo mejor para Vigo, y que no se vean adulteradas con los ataques partidistas que el señor Caballero suele incluir para buscar el voto en contra del resto de las fuerzas políticas», explicó.