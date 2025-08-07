El BNG plantea ampliar horarios de museos para ganar visitantes
El BNG vuelve a reclamar al gobierno municipal la ampliación de los horarios de los museos de Vigo, «chave para atraer visitantes». La formación pone como ejemplo la asistencia a la Noite Branca del pasado fin de semana.
«Que sentido ten ter espazos como a Pinacoteca que ningún día da semana abren máis de 5 horas?», apuntó el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier Pérez Igrexas, que pide al menos ocho horas diarias.
