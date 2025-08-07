El arte toma Gran Vía: Mona regresa a la ciudad para su VIII edición
El evento acoge a creadores de todo el mundo que expondrán desde ilustraciones hasta figuras artesanales
El mercado permanecerá abierto en horario continuo, de 11:30 a 21:00 horas
El centro comercial Gran Vía se prepara para convertirse en una galería donde el arte sale al encuentro del público. Desde hoy hasta el sábado 9, la Planta 0 acoge la VIII edición de MONA, el Mercado de Arte e Ilustración, un evento que reúne a más de 30 creadores de todo el mundo. Dibujos, ropa reciclada, joyas artesanales o impresiones 3D, entre otros trabajos, convivirán en este espacio que ya se ha consolidado como un referente para el arte emergente en Galicia.
“Vi la oportunidad de crear un espacio accesible y dinámico donde artistas de distintas disciplinas pudieran mostrar su trabajo sin depender de galerías tradicionales”, explica Larissa Lyra, organizadora del evento. MONA apuesta por la variedad y la inclusión, con propuestas que van desde lo emergente hasta lo consolidado. Con cada edición, el mercado crece y se enriquece con nuevas incorporaciones, tratando de demostrar que “el arte no es algo difícil de entender o reservado solo para algunos, sino que está ahí para que todos puedan disfrutarlo”.
Creadores emergentes
Uno de los nombres que abrirá la edición de este año, junto con Maruxiña VoaVoa o Tremelucir, es Addicap3D, el proyecto del artista gallego Daniel García. Su trabajo parte de una mezcla entre “ganas de emprender y crear su propio futuro”. Para él, este tipo de eventos son claves para “impulsar nuevos emprendimientos, ayudar a la economía y al comercio local”.
Mañana, el espacio recibirá también a creadores como TZ Studio, un sello que en esta edición expone “una selección de prendas únicas y atemporales hechas a partir de camisas de hombre”, y al ilustrador Julebv, pintor autodidacta y profesional en la técnica de las acuarelas. “Este tipo de eventos sirven para darnos visibilidad”, expresa Julio.
El sábado 9, además de artistas como Goishe o la ucraniana Alisa Proskura, estará presente Sapos e Culebras, el proyecto de Carolina Fernández, que transforma la arcilla polimérica en joyas y esculturas inspiradas en la fauna gallega. Broches, colgantes, pendientes o botones dan forma a un universo mágico que nació poco después del confinamiento, en un momento personal difícil. “Sapos e Culebras representa el amor de mi familia y amigas, que me animaron a compartir mi trabajo con el mundo”, recuerda.
Horario continuo
El mercado permanecerá abierto, sin pausas, de 11:30 a 21:00 horas, y contará también con las creaciones textiles y de crochet de Mami es casa, las ilustraciones de Pablo Carreiro, la bisutería de Mourin Design o las piezas vintage y de diseño de Uralita Estudio, entre muchos otros.
