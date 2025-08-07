Arranca el espectáculo en Samil con O Marisquiño

El festival de la cultura urbana O Marisquiño da su pistoletazo de salida este jueves en Vigo con la celebración de su 'family day by Gadis' y los primeros entrenamientos en las pistas ubicadas un año más en las inmediaciones de los aparcamientos de la playa de Samil.

Así, durante toda la jornada se desarrollarán talleres para los más pequeños de distintos deportes de la mano de profesionales, tanto en Samil como en el barrio de Navia y en A Laxe.

En las últimas horas, las instalaciones han recibido los últimos retoques para arrancar la XXV edición del evento, que se llevará a cabo de nuevo cerca de la playa y promete la llegada a la ciudad de "grandes deportistas internacionales".

Tal como ha informado la organización, entre los riders internacionales que participarán en O Marisquiño se encuentran el australiano Ryan Williams, que competirá en BMX y Big Air. Williams ha obtenido un total de 13 medallas en los X Games en los últimos años.

Además del citado Ryan Williams, entre los competidores más destacados de este año en O Marisquiño ya se había anunciado la presencia de Daniel Sandoval, Valentina Krauel, Tijmen Overbeek, Alex Jumelin, Jeanne Seigneur, Adolf Silva, Bienvenido Aguado, Jed Mildon, Edgar Carballo o Sara Yusto, junto a los jugadores de Basket 3x3 Diego de Blas y Guim Expósito, recientes campeones del mundo de la especialidad con la selección española.

En los últimos días se ha confirmado la participación de otros destacados deportistas como la skater olímpica holandesa Keet Oldenbeuving y otros especialistas de la disciplina como Brandon Valjalo, Marcelo Jiménez, Mina Stess, Joao Lucas, Danny León o Juan Pablo González, que viene de ganar el Red Bull Spot Check.

Durante viernes y sábado se llevarán a cabo la mayoría de clasificaciones de los distintos deportes del festival, como Skate, BMX o Basket 3x3, siendo casi la totalidad de las finales el domingo.

Uno de los platos fuertes de O Marisquiño volverá a ser el descenso por el Casco Vello, que será el sábado con un nuevo final en el Centro Comercial A Laxe.