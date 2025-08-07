Los animales del VigoNature cambian su dieta por el calor: frutas de temporada y carne congelada
Los habitantes del antiguo zoo de Vigo, como el oso Carmo o los lémures, adaptan su dieta para sobrellevar las altas temperaturas: más fruta fresca y productos congelados
El oso Carmo es uno de los pocos animales que quedan en el VigoNature, lo que siempre fue el zoo de la ciudad. Estos espacios, cada vez peor vistos, están progresivamente convirtiéndose en centros de interpretación para fomentar el conocimiento de la naturaleza. Aquello de los animales enjaulados es ya un concepto del pasado.
El de Vigo es uno de los que recibió un lavado de cara. Apenas quedan unos burros, ovejas, cuatro grullas, buitres, una familia de lémures, varias suricatas, reptiles varios y la estrella, un oso pardo ibérico. Lleva 20 años viviendo en un recinto de 900 metros cuadrados. Hasta hace siete estaba acompañado por su hermano Pelayo, pero tras su muerte pasa los días solo. Ahora, en verano, tiene que adaptarse a algunas nuevas rutinas para sobrellevar el calor.
Las altas temperaturas no son fáciles para nadie y menos si se tiene un manto de pelo encima. Para que los animales no sufran los conservadores tuvieron que cambiar su dieta. Frutas de temporada, otras congeladas y carne cruda también recién salida de la nevera configuran la dieta estival, más fresca. Además, el espacio está adaptado para ellos: «Los animales, aunque la mayoría sean de la sabana africana, tienen acceso a interior las 24 horas, agua disponible y se les activan sistemas de riego para que se refresquen», señala Juanjo Vázquez, uno de los responsables de cuidar de la fauna.
También realizan algunos juegos con ellos, como congelar un caldero de agua con fruta y dejar que el oso se haga con ella. Para refrescarse, al menos una vez al día, se mete en la fosa de que tiene bajo su refugio para nadar. Así mata el tiempo y calma el efecto de las temperaturas a la vez.
Durante estos meses los animales tienen que compartir espacio con otros seres vivos: los 50 niños que están de campamento. Con ellos también se hacen dinámicas para que conozcan de dónde provienen, de qué se alimentan y cómo cuidarlos.
Mil tortugas llevadas al zoo en dos décadas
Desde que entró en vigor la ley de bienestar animal, en 2023, el Concello tiene la obligación de recoger especies que lleven a las instalaciones de VigoNature. La más habitual son las tortugas. En las últimas dos décadas los registros de la Madroa dan fe del paso de hasta 992 reptiles de este tipo. Aunque pueden reubicar algunas, tienen que hacerse cargo de otras y en este momento habitan allí cerca de 200. En años como 2017 llegaron a recibir 134 en total, pero en los últimos tiempos disminuyó la cadencia. En 2024 llevaron a una al mes y este año ya van 15. La concejala de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, advierte que es mejor subirlas al antiguo zoo que soltarlas en Castrelos, donde suponen una amenaza para las especies autóctonas. Como curiosidad, en una ocasión recibieron una tortuga mordedora, la cual no lleva su nombre en vano.
