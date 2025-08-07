El alquiler en Vigo subió más de un 65% desde la anulación del Plan Xeral en 2015

La inminente entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un paso que se espera ya el 27 de agosto —según anunció el alcalde, Abel Caballero—, es una luz al final del túnel en al camino hacia la bajada del precio medio del alquiler —también el de venta—, en máximos históricos. El motivo: habilitará suelo para construir más de 50.000 viviendas, de las que más de 14.500 serán de protección. Expertos aseguran que se trata de una herramienta fundamental para facilitar el acceso a un hogar, un derecho recogido en la Constitución que, en Vigo, se ha convertido en un privilegio en los últimos años.

Mucho ha tenido que ver en esto la anulación del Plan Xeral de 2008 a finales del año 2015, un varapalo que supuso la recuperación del documento de 1993, totalmente desactualizado, muy lejos de las necesidades de una urbe que nada tenía que ver ya con la de comienzos de la década de los 90. Desde la sentencia del Tribunal Supremo, motivada por el incumplimiento por parte de la Xunta de Galicia del trámite de evaluación ambiental estratégica, el precio medio del alquiler en la ciudad ha subido más de un 65%, según los datos recogidos por el Observatorio da Vivenda de Galicia en base a los contratos firmados cada año. Pasó de 410,60 euros a 679,70 euros.

El Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) permitió desarrollos de calado, como el de Cordelerías Mar, en Jacinto Benavente, o el del geriátrico y la promoción de pisos anexa en Tomás A. Alonso, así como la construcción de numerosas viviendas unifamiliares en diferentes partes del municipio, pero está prácticamente agotado. La entrada en vigor del nuevo Plan Xeral supondrá su despedida. Ahora, el sector inmobiliario deposita todas sus esperanzas en la revisión del instrumento urbanístico, llamado a potenciar la construcción y, en consecuencia, aumentar la oferta, lo que podría permitir una bajada de precios.

Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, se firmaron en Vigo 2.873 contratos a un precio medio de 679,70 euros —7,2 euros el metro cuadrado—, lejos de los 410,60 de 2015, año desde el que empezó a incrementarse esta cifra de forma continuada. La ciudad más cara de Galicia es A Coruña, donde se pidieron en los siete primeros meses 731,40 euros de media—7,9 euros/m2—.

Basta con echar un ojo a portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa, para comprobar que encontrar un piso en Vigo en alquiler a un precio razonable es prácticamente imposible. Ayer, se ofertaba un estudio de tan solo 15 metros cuadrados en el Casco Vello olívico por 400 euros. Otro ejemplo: 480 euros por un estudio de 20 metros cuadrados próximo a la Praza da Industria. Entre el total, solo seis opciones por menos de 500.

Viviendas de uso turístico

También se espera controlar los precios de los pisos y las casas, sobre todo, de alquiler, por medio de la limitación de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Plan Xeral. Precisamente, ya está abierto el plazo para presentar sugestiones sobre la ordenanza municipal. Se pueden trasladar al Ayuntamiento hasta el 3 de septiembre.