Abogados y procuradores exigen otra sección civil para la Audiencia

La avalancha de litigios que desde hace años desborda a los juzgados de Primera Instancia ha llegado también a la Sección Sexta, la única sala con la que cuenta la Audiencia de Vigo para resolver los recursos de apelación civiles. Los 2.500 procedimientos a la espera de sentencia con los que arrancó este verano y el sinfín de asuntos nuevos que siguen entrando sin tregua han obligado a tomar cartas en el asunto y, a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este órgano judicial que ya contaba con cinco magistrados titulares y uno más de refuerzo acaba de ser fortalecido con otra jueza de apoyo, sumando así una plantilla de siete magistrados. Pero dos importantes grupos de profesionales que trabajan día a día en el ámbito judicial vigués, los colectivos de abogados y procuradores, consideran que ya es hora de poner fin a este tipo de soluciones «puntuales». El colapso actual no es algo «coyuntural». La problemática, avisan, es «estructural», motivo por el cual exigen que se dote a la ciudad, de una vez por todas, de una segunda sección civil para su Audiencia.

Vigo cuenta a día de hoy con dos secciones desplazadas. La Quinta creada en 1999 y especializada en penal y la Sexta, que echó a andar en diciembre de 2001 y que acabó asumiendo toda la materia civil. Desde su puesta en marcha se avisó de que una única sala civil sería insuficiente, algo que se ha evidenciado a lo largo de su dilatada trayectoria, que ya suma más de dos décadas a lo largo de las cuales ha afrontado otros importantes colapsos, atascos que solo han menguado a base de medidas de refuerzo. El que sufre ahora, en un momento en el que como órgano de segunda instancia debe dar respuesta a los recursos de apelación procedentes de casi una veintena de juzgados, es el más grave de su historia, sumiendo al personal de la sala en una vorágine de trabajo sin precedentes y a los ciudadanos en una demora para ver resueltos sus pleitos que alcanza la friolera de dos años.

Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo. / Marta G. Brea

Lourdes Carballo: «La sobrecarga genera dilaciones intolerables»

«La necesidad de una nueva sala civil es imperiosa. Las cifras lo evidencian», valora Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo. «La sobrecarga de trabajo que padece la Sección Sexta genera dilaciones intolerables en una Administración de Justicia que se ha marcado como objetivo el de la eficacia», agrega. Este exceso de litigios también obliga al actual tribunal de magistrados, así como al resto de personal del órgano judicial, a un «esfuerzo titánico». «Un esfuerzo que demuestran día a día con el número de asuntos que resuelven, pero que difícilmente podrán mantener si no se dota a la ciudad de otra sección», zanja.

José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo. / Alba Villar

José A. Fandiño: «A Vigo no se la puede tratar como extrarradio»

Igual de tajante se muestra José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores.«Vigo no puede seguir siendo tratada como si fuese el extrarradio judicial de cualquier otra ciudad. La Justicia ha de estar cerca de sus ciudadanos y para ello debe dotarse a la mayor ciudad gallega de los órganos judiciales necesarios. Lo que está ocurriendo en la Audiencia de Vigo ha de resolverse con, al menos, otra sala», afirma.

Los procuradores están elaborando informes sobre la situación de los distintos órganos judiciales vigueses y, en el caso de la Audiencia, los estudios constatan, indica Fandiño, que la Sección Sexta es «la sala más atascada de Galicia» entre las de su especialidad. El atasco que sufre, describe, es una «barbaridad». “Y no se puede decir que las magistradas y magistrados que trabajan en Vigo no resuelvan. Al contrario, han de resolver más que en cualquier otra ciudad gallega”, sentencia.

La Sección Sexta nació en 2001 con tres magistrados. El cuarto juez lo ganó en 2005, que fue cuando se especializó en civil. Y en 2024 obtuvo la quinta plaza. Junto a los cinco magistrados titulares, a día de hoy hay dos juezas de refuerzo. La labor que tienen todos ellos por delante es titánica. Porque además del lastre de los 2.500 asuntos que se acumulan a la espera de sentencia, la entrada de nuevos casos se ha disparado. En el primer semestre de este año ya registraron tantas apelaciones como durante todo el 2024.