Salen a la venta pisos de protección oficial de Navia con okupas dentro

Hace ya dos años que aparecieron en Vigo los primeros pisos a la venta con okupas dentro. Por aquel entonces fue una inmobiliaria balear con presencia a nivel nacional la que introdujo esta práctica en la ciudad, y lo cierto es que con el paso del tiempo se ha ido extendiendo hasta el punto que actualmente hay más de veinte viviendas en Vigo en el mercado que están okupadas. La última novedad en este asunto llega desde Navia. Y es que actualmente hay a la venta varios de los primeros pisos de protección oficial que se construyeron en el barrio hace unos quince años. Y algunos precisamente se venden con okupas dentro.

Según la inmobiliaria de uno de ellos, cuando se liberó de la protección autonómica, la propietaria del piso decidió ponerlo en alquiler. Pero hace dos años que el inquilino no le paga y no ha sido capaz de echarlo pese a presentar numerosos recursos en el juzgado, que le dan la razón pero que alega que esa persona es vulnerable y que no se puede desalojar. El proceso de desahucio, todo apunta, se dilatará en el tiempo.

Es por eso que la propietaria da un paso más allá y decide ponerlo a la venta a un precio de 240.000 euros, unos cien mil más de los que abonó cuando lo compró hace más de una década. Según la agencia que gestiona el inmueble, todos los gastos y daños causados por el okupa serían financiados por la actual dueña del piso, pero el procedimiento para echarlo correría a cargo del comprador, ya sea con una nueva demanda de desahucio o recurriendo directamente a empresas de desalojo exprés, que normalmente trabajan desde los 3.000 euros, en función de la dificultad del encargo.

Aquí está precisamente una de las claves: la vivienda no se puede visitar al estar okupada, por lo que se desconoce por completo cuál es su estado actual. Tanto propietaria como inmobiliaria sospechan que podría estar en un estado precario y con necesidad de una reforma. Pero todo son suposiciones.

Dificultades

La agencia es consciente de la dificultad de poder vender un piso que se encuentra okupado ilegalmente por el trastorno que esta situación puede causar a los potenciales compradores. Llama la atención precisamente que los anuncios de pisos con okupas dentro tardan mucho más de lo habitual en ser vendidos. Sin ir más lejos, en los últimos meses salieron varias viviendas liberadas ya de la protección autonómica en Navia a la venta y en apenas unos días se vendieron. En el caso de las que están okupadas, el periodo se dilata durante varios meses: los interesados no quieren desembolsar una importante cantidad de dinero ante una situación tan compleja como esta.

Entre los inconvenientes de comprar una vivienda okupada estaría el hecho de que el nuevo propietario no podrá acceder a la misma —ni vivir ni alquilarla— hasta que se desaloje, algo que puede tardar mucho tiempo en pasar y requerir de todo tipo de acciones legales tediosas.

La principal ventaja de comprar un piso okupado sería el precio, pues se venden a una cantidad considerablemente inferior a lo que se pide en un mercado como el actual.