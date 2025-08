La sala civil de la Audiencia en Vigo sufre un atasco histórico: 2.500 asuntos esperan sentencia

Lo que parecía imposible ha ocurrido. La Sección Sexta, la única sala de la Audiencia de Vigo especializada en civil, ha superado el que hasta ahora era su atasco récord, el que alcanzó en 2009, cuando sus estanterías se quedaron pequeñas para almacenar los 1.660 asuntos que se apelotonaban a la espera de sentencia. La olívica se convirtió por aquel entonces en la sala más colapsada de España de las de su especialidad. Quince años después aquel descomunal atasco se ha quedado pequeño. Porque a día de hoy este órgano judicial, el encargado de resolver todos los recursos de apelación procedentes de los juzgados de Primera Instancia de Vigo y de Redondela, suma la friolera de casi 2.500 procedimientos pendientes. De poco valió que esta sala civil ganase hace poco más de un año dos jueces más, obteniendo así una envidiable plantilla de seis magistrados. La incesante litigiosidad ha obligado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a aprobar una nueva medida de refuerzo y, desde este pasado julio, ya son siete los jueces que trabajan en la sección para sacar adelante los pleitos acumulados y los que continúan entrando día a día sin tregua.

«Las cifras son escandalosas. Los tiempos de respuesta ya se sitúan en dos años», resumen en la sala sobre la situación que viven. El colapso actual es la consecuencia de la avalancha de pleitos bancarios y financieros que ya colapsan desde hace un lustro los juzgados de Primera Instancia que resuelven en primera instancia. La Sección Sexta, como órgano que actúa en segunda instancia, ha tardado algo más en sufrir ese atasco. Pero, literalmente, ya lo tiene encima. «Entre enero y junio de este año entraron tantos recursos de apelación como los registrados en todo 2024», explican. «Y la avalancha continuará», pronostican.

La oficina de funcionarios de la sala civil de la Audiencia. / ALBA VILLAR

A 31 de marzo de este 2025 la sala sumaba 2.274 asuntos a la espera de resolución. A la fecha de cierre del segundo trimestre, a 30 de junio, la cifra se ha disparado a 2.498. Con este negro panorama, que se traduce en una carga de trabajo para los jueces superior al 150% con respecto al módulo recomendado, el CGPJ decidió tomar cartas en el asunto y ha aprobado una comisión de servicios con relevación de funciones a favor de Ana Araceli Muñoz Martín, que al menos hasta el 31 de diciembre –la medida podría ser prorrogada– trabajará en esta sala. El juzgado de la que es titular, el de Primera Instancia número 10 de Vigo, será ocupado mientras esté vacante por una jueza sustituta.

Una amplia plantilla

La Sección Sexta se sitúa, de esta manera, con un récord de magistrados. Nunca había tenido tantos, ya que a día de hoy son un total de siete. Ana Araceli Muñoz se acaba de incorporar como jueza de apoyo a una plantilla que, hasta su llegada, ya estaba formada por otros seis magistrados: la presidenta de la sala Begoña Rodríguez González, así como Magdalena Fernández Soto, José Ferrer González, Eugenio Francisco Míguez Tabarés, Flora Lomo del Olmo y María Mayo Rodríguez —esta última también ocupa una plaza de refuerzo—.

La dotación actual de jueces permite a la Sección Sexta funcionar en la práctica como dos salas, si bien las fuentes consultadas hacen hincapié en que no son grupos de trabajo «cerrados». «Por distintas razones, como el hecho de que en el seno de un único órgano no puede haber disparidad de criterios, no trabajamos de forma cerrada tres magistrados por un lado y otros tres por otro, todos somos perfectamente intercambiables», afirman, añadiendo además que en ciertos procedimientos, como en aquellos en los que hay que sentar criterio jurídico sobre una determinada cuestión, debe intervenir toda la sala, es decir, los siete magistrados.

Hasta el verano de 2027

Los asuntos que siguen entrando y los que se fueron acumulando durante años a raíz de que la sala quedase despojada de las medidas de refuerzo que se implantaron en 2009 provocan que un recurso que entre hoy en esta sala pueda verse abocado a no tener sentencia hasta el verano de 2027. «Excepto los procedimientos considerados urgentes, como aquellos en los que hay menores o personas con discapacidad, el resto se van resolviendo por riguroso turno de entrada», explican, puntualizando que también tratan de dar prioridad a los casos de desahucio.

Junto a los pleitos civiles ordinarios, la sección asume los recursos de apelación de los procedimientos procedentes de los juzgados de Familia, otra materia al alza.