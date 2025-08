«O Marisquiño abrirá los ojos a muchos festivales»

Si hay una palabra que define la 25º edición de O Marisquiño, que se celebra en la playa de Samil este fin de semana, es inclusión. Porque entre las múltiples sorpresas y disciplinas con las que festejar el cuarto de siglo del mayor festival del deporte y cultura urbana, tendremos el 1º campeonato de BMX adaptado, que se sumará al del Skate, celebrado por primera vez en su edición anterior . Estas especialidades estarán capitaneadas por Alejandro Marín, deportista paralímpico, ingeniero —trabaja en una de las empresas referentes de prótesis— y participante en una de las pruebas con un descenso en patín. Hoy dará a conocer su historia en una charla en el Salón Regio de A Sede del Celta (c/ Príncipe) a las 19.30 horas.

Último repaso para la 25.ª edición de O Marisquiño. Todo listo para que este jueves arranque la 25.ª edición de O Marisquiño en Samil. Su director Carlos Domínguez Piti junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitaron ayer las obras del festival de deporte urbano más importante del mundo, en el que el Concello invierte 1,3 millones. Para el fin de semana se reforzará el servicio de salvamento y socorrismo en esta playa.

¿Cómo se llegó a forjar esta colaboración con el festival? ¿Lo conocía?

Pues mira, no lo conocía pero me he quedado enamorado en cuanto he sabido de su proyecto. Vigo hace una labor increíble en cuanto al tema deportivo y también a la inclusión. Una productora que se dedica a hacer documentales sí conocía a O Marisquiño y había colaborado con ellos en otros ocasiones, y querían fomentar el deporte inclusivo. Yo he sido deportista paralímpico de snowboard, tuve una amputación traumática a los 14 años por un accidente, no tuve indemnización, he tenido que buscarme la vida y eso hizo que hoy sea ingeniero mecánico, tenga un máster y me dedique al sector de la discapacidad.

Orientó su profesión a ayudar a personas en su situación.

Exacto, pasé una adolescencia tan traumática que tenía clarísimo que lo que quería era que los demás no pasasen por lo que había pasado yo. He estado como ingeniero en el ámbito de la fabricación, en el desarrollo de productos, y aquí en España, me he querido centrar en la enseñanza.

Si no le hubiese pasado lo que le ocurrió, su futuro laboral hubiera sido muy distinto al actual.

Yo a día de hoy soy extremadamente feliz, tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona y es verdad que ante otras circunstancias, si no hubiera tenido el accidente, no sé dónde estaría ahora. Pero seguro que aquí, en este punto, no. O incluso si me hubieran dado una indemnización igual tampoco me tendría que haber buscado la vida tanto como lo hice.

¿Qué significa el deporte en su vida?

Fundamental. Diría que para cualquier persona, pero para en mí es un pilar imprescindible. Hasta los 20 años yo no pude llevar una prótesis, así que ni deporte ni nada. Luego, ya con la prótesis mi calidad de vida aumentó y empecé a abrirme al ámbito deportivo, y empecé a sentirme útil, funcional. Pasé por el atletismo, snowboard, skate...

¿Todos los festivales deberían tener disciplinas adaptadas?

Sí, yo creo que lo que va a hacer O Marisquiño este año va a ser pionero; va a abrirle los ojos a muchos tipos de eventos deportivos. He estado en muchos y hasta ahora nadie se lo había planteado. Nadie se imagina la de gente que vendrá.

¿Servirá para dar un giro a la palabra discapacidad?

Desde luego; por desgracia la palabra discapacidad todavía conlleva muchas connotaciones negativas sobre todo la del «no puedes» . Pero no es cierto; estos deportistas te demostrarán que vamos a poder hacer lo mismo o más pero con algún tipo de adaptación. A lo mejor no podemos estar encima del skate porque nos faltan las dos piernas pero puedo estar de rodillas, que me falta una brazo para la bici, pues no me impedirá dirigir el manillar.