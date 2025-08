Nuevo choque de Xunta y Concello por el informe pendiente del túnel de Elduayen

Cuando parecía que las posiciones de Xunta y Concello estaban más próximas para hacer realidad la prolongación del túnel de Elduayen hasta el Barrio do Cura con un reparto de la financiación, vuelve a haber un choque. La delegada del gobierno gallego, Ana Ortiz, aseguró ayer que el equipo de Abel Caballero aún no había remitido el proyecto constructivo ni las solicitudes necesarias: «É grave».

Lamentó que el alcalde «intente enganar de novo aos vigueses sobre un informe pendente sobre o olivo do Paseo de Alfonso que aínda non solicitou» y afeó que «non faga mención, unha semana despois, á confirmación por parte da Consellería dun investimento de case 18 millóns no túnel». «Caballero non quere que a Xunta destine fondos á nosa cidade, como coa ETEA, o Centro de asociacionismo ou as pistas de Balaídos. O túnel de Elduayen é outra mostra de que a súa xestión é un desastre e que a Xunta sae de novo ao seu rescate. Hai sete anos que o anunciou e segue sen avanzar despois de paralizar as obras e perder fondos europeos», criticó.

En respuesta a Ortiz, el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, indicó que el Concello «no ha recibido comunicación oficial sobre la financiación» del túnel y que la solicitud del informe ya fue remitida. «Quieren estafar a Vigo con anuncios de inversiones que no llegan nunca. La Xunta lleva años parando el túnel de Elduayen», aseveró.