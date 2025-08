Una generación que mira hacia atrás

En una época dominada por la inmediatez y las redes sociales, parte de la juventud viguesa ha decidido echar el freno, pero no para detenerse, sino para mirar atrás. Objetos que durante años parecían condenados al olvido, como las cámaras desechables, los vinilos o la ropa de segunda mano, viven hoy una tendencia en alza.

En Vigo, los vinilos han dejado de ser un artículo de coleccionista para convertirse en una forma de consumo habitual entre los jóvenes. En los últimos años, tiendas como Río Lagares han notado un claro aumento de interés por este formato entre las nuevas generaciones, muchas de las cuales no lo conocieron originalmente. Cé Tomé, responsable de el establecimiento, con más de 40 años de historia, explica que el auge del vinilo no es solo una moda, sino una forma más cercana y física de vivir la música. «Los jóvenes valoran poder tocarlos, tenerlos en casa y escucharlos cuando lo necesiten», afirma. Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva tendencia es la diversidad. A diferencia de épocas anteriores, donde los géneros dividían a los oyentes en grupos cerrados, hoy prima la mezcla. «Ya no hay dogmas. Escuchan a Bob Dylan, luego a C. Tangana y después a Duke Ellington», explica Tomé.

Capturar recuerdos

Mientras las redes sociales fomentan hacer y borrar fotos al instante, un creciente número de adolescentes opta por cámaras deshechables, un proceso más lento y costoso, pero también más significativo. En la tienda Fotoelíptica, Mercedes Madeira explica que «el 95% de los jóvenes quieren revelar sus fotos». Dysmar Vidal, de Interfilm Vigo, asegura que lo que atrae es la limitación. «No puedes revisar ni repetir. Tienes que pensar antes de disparar, eso hace que valores más cada imagen» . Lucía García, estudiante, coincide en esa idea, «tienes que pensar con más cautela lo que quieres inmortalizar, y como consecuencia, acabas fijándote más en tu entorno».

Prendas sostenibles

La ropa vintage y de segunda mano también ha encontrado su espacio entre las nuevas generaciones. Marta Vizcaya, dueña de Flamingos Vigo, lo percibe desde hace años. «El interés ha crecido de forma clara. Tanto jóvenes como no tan jóvenes vienen buscando prendas diferentes, que no encuentran en tiendas convencionales». Entrar en una tienda de segunda mano es también un entrenimiento. «Pasar un buen rato, echar un vistazo, escuchar música… No es solo ir a comprar ropa», explica Vizcaya.

Para Lucía Fraguela representa autenticidad frente a la uniformidad de la moda rápida. «La fast fashion hace que al final toda la ropa sea igual. Lo vintage tiene personalidad». A través de estos objetos los jovenes vigueses encuentran una forma de evitar la velocidad del presente y de dejar a un lado sus dispositivos móviles.