El BNG pide al Concello inversiones por 37 millones

El BNG presentó un paquete de enmiendas a las modificaciones presupuestarias propuestas por el Concello con el objetivo de movilizar 37 millones de los remanentes «para responder ás principais necesidades da cidadanía» en seis ámbitos: vivienda, bienestar social, inversión en barrios y parroquias, mejora de instalaciones deportivas, igualdad y promoción del patrimonio y la lengua gallega.

Ayuda en el hogar

En respuesta al BNG, que pidió esta semana «reforzar os mecanismos de protección para as traballadoras do SAF (Servizo de Axuda no Fogar) na cidade», la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, aseguró que «el Ayuntamiento de Vigo tiene en funcionamiento un protocolo de prevención de riesgos laborales que es eficaz y eficiente». «Que el BNG actúe con responsabilidad», reclamó.