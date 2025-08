La estación de Vigo-Urzáiz concentrará todos los trenes del Eje Atlántico en septiembre y octubre

Un año más septiembre llegará con varios rompecabezas para los usuarios del transporte público. A la vuelta a la normalidad en trabajos y centros de estudio tras el verano se unirá un importante cambio en el mapa ferroviario gallego: la centralización en la estación de Vigo-Urzáiz de los servicios del Eje Atlántico todos los fines de semana de septiembre y parte de octubre.

El traslado de los regionales desde Guixar se debe al corte efectuado en la línea desde Redondela por las obras de adaptación al Corredor Atlántico en los que Adif invierte 32,7 millones de euros. Éstos durarán desde la noche del viernes a la mañana del lunes entre los días 5 y 8, del 12 al 15, del 19 al 22 y del 26 al 29. En octubre, se prevé la modificación el servicio del 3 al 6 y del 24 al 27.

La noticia ha cogido por sopresa a quienes tratan de planificar su «vuelta al cole» particular. «Por obras de mejora de la infraestructura, este tren sale temporalmente de Vigo Urzaiz, realiza parada en Redondela A.V. y en Arcade y desde Pontevedra vuelve a su recorrido normal. En la estación de Pontevedra se hará transbordo a otro tren», explica la operadora en un aviso en la venta de billetes. Así, afectará a las frecuencias que salen hacia A Coruña a las 5.08, 9.19, 12.36, 15.35 y 20.33 horas y las que hacen su entrada a las 9.39, 12.45, 15.39 y 19.08 horas.

Regionales a la venta desde Vigo-Urzáiz hacia el Eje Atlántico en septiembre / Renfe

La medida no incluirá a los seis regionales diarios que conectan la estación de la rúa Areal con Santiago de Compostela, que viajarán de forma íntegra en autobús hasta la capital gallega. En la última frecuencia del viernes y la que saldrá los sábados y domingos de Vigo a las 17.10 realizarán el trayecto por carretera hasta Pontevedra. En el mismo recorrido también se suprimirán las lanzaderas desde Vilagarcía de Arousa hacia Catoira y Padrón.

La medida no es nueva ya que desde el pasado 21 de abril el primer regional del día sale de Vialia, aunque en ese caso continúa todo su trayecto hasta A Coruña sin mayores efectos. Para ello fue necesario un permiso especial de Adif ya que los trenes diesel de la serie 599 no pueden circular por los túneles de As Maceiras que sirven de acceso a Vigo. Por ello, en esta ocasión Renfe opta por «lanzaderas» que hagan de transbordo en Pontevedra, algo ya explotado en 2016 durante las obras de refuerzo en el viaducto de Redondela. Esto provocará ligeros cambios en los horarios de viaje.

En bus a Ourense y Portugal

Aunque las dos entidades públicas han buscado soluciones para la relación estrella de la Media Distancia nacional, Urzáiz no acogerá todos los servicios que tiene normalmente su «hermana pequeña». El 1 de julio Renfe adjudicó a Empresa Monforte S.A. un contrato de 5.900 euros para el Plan de Transporte Alternativo en bus para el regional que une Vigo, Ourense y Ponferrada. Este traslado en autobús será solamente hasta la estación tudense de Guillarei, donde continuarán por la línea férrrea para dar cobertura a las estaciones intermedias.

Y aunque originalmente figuraba a la venta sin incidencias el Alvia de Barcelona que sale a las 7.48 horas de la mañana y llega en el retorno a las 22.51 horas. En este caso el transporte por carretera será hasta Ourense. Aunque circula solamente tres días por semana, los otros cuatro existe una «lanzadera» sinergiada.

También se verá afectado el Tren Celta y sus dos frecuencias por sentido al día hasta Oporto. En él se realizará por carretera el trayecto hasta Valença do Minho, donde Comboios de Portugal continuará con el trayecto restante. Las afecciones serán de la siguiente manera:

C 420 Vigo-Guixar (08:58)- Porto-Campanha de sábado a lunes

IC 421 Porto-Campanha (10:59)-Vigo-Guixar sábados y domingos

IC 422 Vigo-Guixar (19:56)- Porto-Campanha sábados y domingos

IC 423 Porto-Campanha (20:10)-Vigo-Guixar de viernes a domingo

Debido a este traslado no se admiten mascotas ni bicicletas en el trayecto del lado español.