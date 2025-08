«No pongo barreras a la hora de crear»

Desde su paso por Operación Triunfo, Paul Thin ha evolucionado sin prisa, pero sin pausa. A sus 22 años el artista granadino se ha convertido en una de las apuestas más sólidas del pop español, con un estilo que combina desde la música electrónica hasta el jazz y el punk. Este 2025 ha marcado un antes y un después en su carrera con el lanzamiento de su disco “Reboot”. Ahora, se suma al cartel de LOS40 Summer Live en Vigo, donde presentará en directo algunas de las canciones de esta nueva etapa musical.

—¿Qué recuerdos tiene de sus primeros pasos en la música?

Mis primeros recuerdos siempre son las clases de piano, cuando tocaba hacer una actuación a final de curso. Llevándolo al inicio de mi carrera, cuando con solo 17 o 18 años tenía que crear historias que no eran sobre mi vida, porque no había vivido lo suficiente como para componer a base de eso. Ahora lo veo y me hace crecer.

—Estuvo en Operación Triunfo 2023. ¿Qué queda de ese Paul y qué ha cambiado desde entonces?

Soy más polivalente y más artístico. Creo que cada día estoy más enamorado de la parte cultural y, sobre todo, artística y creativa. Y es lo que me mueve, el poder crear. Ahora cuando pienso en el éxito comercial, ya no lo veo como un objetivo, sino como una consecuencia del verdadero objetivo, que es hacer arte.

—Su carrera ha crecido con rapidez, con la visibilidad también llegan las expectativas. ¿Le ha costado encontrar el equilibrio entre quién es y lo que se espera de usted como artista?

Ha habido momentos en los que igual era más complicado, porque es verdad que había mucha expectativa. Pero las mías, al menos a nivel personal, son hacer la música bien y las cosas bien. Creo que la he cumplido creando proyectos que estén a la altura. Al final lo importante es hacer las paces con tu yo interior y luchar contra las expectativas que hay fuera, convertirlas en propias y luchar contra eso mismo.

—En Reboot, su último disco, juega con muchas referencias y géneros. ¿Cómo y de dónde surgen todas estas ideas?

Soy una persona que vive un poco de las ideas. Siempre se ha dicho que estoy distraído, en otro mundo. Por lo que al final mi cabeza siempre está, por así decirlo, en un mundo mágico en el que van llegando cosas. Yo no pongo barreras a la hora de crear.

—¿Cómo se siente con la recepción que ha tenido hasta ahora?

Creo que a la gente le ha gustado mucho, eso para mí es lo más importante. Uno se sube al escenario, interpreta las canciones y la gente las canta hasta con más ímpetu que yo, al final es lo más bonito. Eso es lo que realmente te dice si las canciones gustan o no gustan, si la gente las disfruta cuando las escucha.

—Ha estado en numerosas ocasiones en Galicia. ¿Qué impresión se lleva de su público?

Siempre estoy muy contento con el público gallego, creo que es de los sitios que más he pisado desde que hago música. Es un público que da mucho de sí, que escucha mucho. Creo que Galicia tiene una audiencia especial.

—¿Qué sueños tiene a largo plazo en el campo musical?

Yo quiero seguir creando, seguir contando, y sobretodo no perder esa parte meramente creativa y meramente artística. Al final lo más importante de todo esto es no perder ese norte.