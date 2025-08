Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»

Los minutos que las enfermeras y auxiliares dedican a transmitir a los compañeros que les relevan en el turno de información sobre los pacientes es tiempo efectivo de trabajo y debe computarse en la jornada laboral. Es la conclusión a la que ha llegado la titular del Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, a raíz de un conflicto colectivo planteado en un hospital privado de la ciudad.

La magistrada Adriana López es contundente: «Se trata de una obvia actividad profesional (transmitir información médico/sanitaria de los pacientes), resulta de absoluta necesidad —que no ya mera conveniencia— para el adecuado tratamiento y seguridad de los enfermos ingresados, y se lleva a cabo en el respectivo puesto de trabajo, antes de iniciarse y concluirse el respectivo turno». Contra la sentencia, fechada a mediados de junio, cabe recurso.

El conflicto colectivo fue planteado por la delegada sindical de Comisiones Obreras en el Hospital Vithas Vigo(el antiguo Fátima) y al mismo se sumó el resto del comité, en el que también está el CSIF y la CIG. La demanda cifra entre 15 y 20 minutos para las enfermeras y entre 10 y 15 para los TCAE el tiempo estimado que dedican a estas tareas y que, según el fallo, debe contalibilzarse dentro de las 1.770 horas de jornada anual máxima.

Aunque en sentencias para casos similares los auxiliares no vieron reconocido este tiempo de trabajo, en este caso la magistrada sí que los iguala a las enfermeras. A su entender, resulta acreditado que ambas categorías dedican esos minutos a comunicar de manera verbal la información pertinente sobre cada ingresado en uci, hospitalización y urgencias. La jueza desecha así el testimonió del director de enfermería porque «desconoce lo que realmente sucede en los cambios de turno, pues no está presente ni los realiza porque ese no es su cometido»

La empresa esgrimía que cuenta con un programa interno en el que se debe plasmar por escrito toda la información sobre cada paciente, de manera que esas conversaciones entre compañeros no tendría utilidad. La sentencia, por el contrario, señala que ese sistema «no es incompatible con la transmisión verbal de determinada información». La resolución enfatiza lo delicado de este ámbito laboral, en el que están en juego intereses «como es la vida de las personas».

Respetar las normas

El convenio colectivo de aplicación no regula este periodo de solapamiento entre dos turnos, ni siquiera ofrece una definición de tiempo «efectivo» de trabajo, pero para la jueza es claro que ese tiempo sí debe contabilizarse, en consonancia con la normativa y la jurisprudencia españolas y también con el derecho de la Unión Europea. Recuerda, en este contexto, que no existe una categoría intermedia entre periodos de trabajo y de descanso.

Ese periodo «imprescindible» para el tratamiento se computase como tiempo de trabajo

Vithas echó mano también de argumentos formales para tumbar la demanda, pero ninguno de ellos prosperó. El fallo señala que la intención de la delegada sindical no era alterar el orden jurídico establecido ni cambiar las condiciones laborales, sino que la empresa «respete y haga efectivas las normas de obligado cumplimiento». «No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables (conflicto jurídico)», afirma.

Además, achacaba a las demandantes que solicitasen «de manera genérica» que se reconociesen entre 10 y 20 minutos a todo el personal de enfermería y auxiliares de uci, hospitalización y urgencias. Pero la magistrada le replica que «no se pretende una condena ni la fijación de tiempos», sino que ese periodo «imprescindible» para el tratamiento se computase como tiempo de trabajo.