Vacaciones vip para mascotas en Vigo

Las mascotas son un miembro más de la familia. Dónde alojarlos es el principal dilema que surge cuando llega el periodo de vacaciones, pero cada vez los dueños miman más a sus compañeros y son más exigentes a la hora de tomar esta decisión. Pablo Lima tiene dos perros y admite que le «cuesta» irse de viaje sin ellos. Si se da la situación busca dejarlos «en manos de profesionales y en un lugar amplio para que puedan jugar y socializar con otros perros», su solución son los hoteles caninos.

En Vigo varios establecimientos se especializan en el cuidado de mascotas durante la ausencia de sus dueños. El Hotel Canino Ramalladas, pionero en la ciudad, cuenta con 80 plazas únicamente para perros. La encargada, Sheila López, explica que su objetivo es que los animales se sientan como en casa. «Queremos que disfruten, les damos mimos y estamos con ellos», asegura. El hotel cuenta con habitaciones individuales, 14 parques de juego y supervisión constante. «Durante el día están sueltos todo el rato bajo vigilancia», añade López.Buscan garantizar el bienestar del huesped por eso permiten a quien lo desee llevar su propia cama.

Son unas vacaciones de primer nivel, para mayor comodidad del cliente ofrecen servicios de recogida y entrega de la mascota a domicilio. No es el único privilegio que se puede solicitar, por una tarifa extra el perro vuelve bañado.

Para muchos dueños como Beatriz Villar, lo más importante a la hora de elegir un lugar es «la confianza». Ha dejado varias veces a sus dos perros en este centro y asegura estar «tranquila» siempre. «Cuando voy a recogerlos noto que estuvieron a gusto», resalta. Lo que más le convenció fue la atención personalizada, le enviaban fotografías y una explicación diaria de lo que habían hecho.

Perros bebiendo en el Hotel Canino Ramalladas. / Marta G. Brea

También para Pablo Lima poder llamarlos siembre que deseara y conectarse a las cámaras web era indispensable. Llevó a sus perros a Rabudiños, recomendado por una amiga «dejaba mucho a su perro para que socializase y me gustó la idea», explica.

La socialización de los animales es otro de los factores favorables de estos centros. Lucía Montero, cuidadora del centro O meu can, explica que, además de espacios separados, para los más sociables tienen una «zona de sofas para que duerman juntos». Por el día hacen actividades y juegos pensados especialmente para cada grupo de perros. Estos se forman siguiendo unos criterios de tamaño, carácter, sexo, habilidades sociales y características físicas.

El establecimiento cuenta con 30 plazas para perros, pero Lucía advierte : «Los fines de semana de verano se están llenando». Recomienda reservar con antelación para asegurarse una plaza. Además, antes de acoger a un perro por primera vez realizan una entrevista previa en la que hacen una prueba de adaptabiliad y comportamiento.

Aunque los usuarios coinciden en que estos lugares son «muy necesarios», no todos los dueños de mascotas pueden acceder a ellos. Beatriz Villar comenta que, además de sus perros, ahora tiene un conejo y no sabe dónde dejarlo . «Tendremos que pedírselo a un familiar», explica. Para ella esto supone un problema no sólo en vacaciones, «si te pasa algo y tienes que ingresar en el hospital, deberías tener un sitio donde poder dejar a tus mascotas», ya le ha ocurrido y siempre acaba recurriendo a amigos y familiares, pero sabe que no todo el mundo puede hacerlo.

Alternativas no caninas

La Clínica Veterinaria García Barbón ofrece una guardería específica para gatos. Su propietario, Francisco Rodríguez, lleva 10 años proporcionando este servicio y destaca que últimamente nota una mayor afluencia. Cuentan con ocho habitaciones individuales en las que se pueden alojar más gatos siempre que sean del mismo propietario.

«Los gatos son animales independientes» resalta Rodríquez. Recomienda llevar a los felinos a la guardería cuando se trate de estancias largas, «para cuatro o cinco días se pueden quedar en casa con la comida suficiente», concreta el veterinario. Recuerda que para estos animales los cambios suponen mucho estrés.

Quien desee encontrar un hotel en Galicia para mascotas más exóticas como aves, roedores o tortugas debe desplazarse hasta Lugo. Allí, en la residencia canina Luscofusco disponen de plazas para una gran variedad de animales: aves grandes y pequeñas, roedores y tortugas.

Tarifas

Los precios varían según el lugar, la duración de la estancia y el tipo de animal. La tarifa estándar para una noche en el hotel por un perro ronda los 23 euros en temporada alta y 20 euros en temporada baja. Cuantas más noches se quede o más perros lleve un mismo dueño el precio disminuye hasta los 15 euros.

Para otros animales la tarifa varia por tamaños. Las tortugas y los roedores pequeños son los más baratos, su alojamiento cuesta 6 euros al día.

La alimentación depende del establecimiento, algunos piden al dueño que lleve la comida de su mascota para que no noten tanto el cambio.

A pesar de todos los privilegios que ofrecen estos establecimientos, muchas personas prefieren que personas de su confianza cuiden de sus mascotas.