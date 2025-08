El informe jurídico encargado por el Concello ratifica a Vigo como sede del Mundial 2030 pero desaconseja la vía judicial

«La renuncia de Málaga a ser sede de la Copa del Mundo debe suponer la correlativa e inmediata inclusión de Vigo en la lista de sedes». El Concello de Vigo ya tiene en su poder el informe jurídico encargado el 11 de abril para estudiar todas las opciones legales y éste se muestra tajante sobre las opciones de que Balaídos acoja partidos en el Mundial de fútbol de 2030.

El despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia apunta que la retirada de la ciudad andaluza del pasado 12 de julio debería cubrirse siguiendo la clasificación elaborada, no sin polémica, en junio de 2024. En ella la ciudad olívica figuraba como 12ª candidata, multiplicando por cuatro la puntuación de Valencia y el Nou Mestalla. «En su virtud, la RFEF debería comunicar a la FIFA que, renunciando Málaga a la candidatura, su lugar en la lista de sedes preseleccionadas para a ser ocupado por Vigo», afirma en una de sus conclusiones.

Este texto está firmado por el catedrático de Derecho Administrativo y prestigioso experto en materia deportiva, Eduardo Gamero Casado, la directora del área de Derecho del Deporte, la abogada Julia Bañales Troncoso, y el jurista del departamento de Derecho Penal del despacho, Tomás Giménez Corpas. El mismo fue entregado el pasado 21 de julio, un par de días después de la renuncia malagueña y de cumplirse el plazo de tres meses otorgado por el gobierno municipal.

Falta de transparencia

El prestigioso despacho sevillano también carga contra la postura del órgano presidido ahora por Rafael Louzán. Considera que su falta de transparencia «resulta contraria a la normativa de la FIFA que regula los procedimientos de selección de candidaturas de la Copa del Mundo, así como al Código Ético de la FIFA, el código ético de las Federaciones deportivas españolas y el Código de Cumplimiento Normativo de la RFEF».

Lo cierto es que esta carencia de información afecta directamente a los posibles delitos cometidos por la Real Federación Española de Fútbol hace ahora un año. «Los hechos podrían tener encaje en el delito de falsedad documental tipificado en el artículo 395 del Código Penal», reconoce al tiempo que descarta los de prevaricación y corrupción en los negocios. «No obstante, para confirmar esta calificación de manera concluyente, sería necesario acceder a los documentos presuntamente alterados y a los documentos de trabajo supuestamente utilizados», explican, aunque este «acceso que no ha sido posible por el rechazo de la RFEF a entregarlos, plenamente documentado mediante acta notarial».

El documento de 71 páginas al que ha tenido acceso FARO también desconseja seguir la senda judicial ya que «sería incluso contraproducente», al afectar al objetivo principal del Concello: que Vigo sea sede. En ese sentido conllevaría la suspensión del resto de vías -diplomática, por ejemplo- hasta que se resolviera el proceso penal.

El informe también rompe la defensa de la RFEF como entidad privada o su posible inimputabilidad ya que «cuando las federaciones deportivas realizan funciones públicas de carácter administrativo quien ejerce esa función puede merecer la condición de funcionario público y por ende cometer el delito de prevaricación».

Caballero: «Queremos priorizar la vía del diálogo»

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha valorado el documento destacando que «no es un informe de partido, lo elaboran con su criterio y visión» en base a todos los hechos conocidos desde el estallido del Sedegate el 24 de marzo de este año. Y a pesar de que él texto propone actuar en tres frentes diferentes, el regidor lo tiene claro. «Queremos priorizar la vía del diálogo», insistía aunque «no descarta emprender cualesquiera otras acciones que de acuerdo con el dictamen considere oportunas» para hacer valer sus derechos.

Caballero quiso también dejar clara que su postura no es beligerante con la otra aspirante a ocupar el lugar dejado por La Rosaleda. «Apoyamos con todas nuestras fuerzas la candidatura de Valencia, no estamos entrando en competición con ella», explicó este lunes desde Praza do Rei mientras pedía ampliar a doce las sedes españolas para darle cabida. En cualquier caso, su hoja de ruta pasa por «priorizar aquellas actuaciones que significan la inclusión inmediata de Vigo», añadió.

