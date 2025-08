Barra libre para las autocaravanas

Galicia se ha convertido en uno de los destinos preferidos para quienes recorren el mapa en autocaravana. Playas, buen clima, naturaleza y libertad para moverse con sus propios ritmos. Vigo, como ciudad costera y puerta de entrada a las Rías Baixas, forma parte habitual de muchas rutas. Pero mientras el turismo sobre ruedas crece, la ciudad todavía no ha resuelto cómo acogerlo.

A diario, se pueden ver furgonetas y autocaravanas aparcadas en zonas como O Castro o Samil, donde muchos viajeros hacen noche o aprovechan para conocer la ciudad. Sin embargo, no existen espacios habilitados oficialmente ni se ofrece información clara sobre lo que está permitido y lo que no. La sensación general es que se puede estar, pero si no molestas. Desde la Policía Local de Vigo explican que circular y estacionar en autocaravana es totalmente legal, aunque con mínimas restricciones. Porque está permitido aparcar en la vía pública, pero no está autorizado «instalarse» en ella para colocar su coche-vivienda.

El matiz clave está en el uso del espacio exterior: si se despliegan toldos, sillas, mesas o utensilios fuera del vehículo, se considera un uso especial de dominio público, lo que requiere una autorización específica. En esos casos, sí podría haber sanciones. Sin embargo, no consta que se hayan impuesto multas en la ciudad hasta la fecha.

Vigo es la única de las grandes ciudades gallegas que no dispone de aparcamiento oficial

El límite está claro: mientras la autocaravana se comporte como vehículo, puede estar. En el momento en que se convierte en un campamento, puede ser sancionada. La Policía Local también advierte de que en zonas como Samil, por tratarse de un espacio muy concurrido en verano, se está actuando con mayor control. La falta de regulación va de la mano con una carencia de infraestructuras. Porque Vigo no cuenta con ningún parking público oficial y solo uno privado para autocaravanas. El sector que alquila estos vehículos califica la situación de claramente insuficiente.

Alexandre Sande, responsable de Van & Fun, empresa viguesa especializada en alquiler de autocaravanas y furgonetas camperizadas, lo resume así: «Debería haber más aparcamientos habilitados. Oficialmente solo hay uno en Vigo y el resto aparcan en sitios como el Castro o Samil, porque no tienen otra opción».

La temporada alta, dice, empieza en Semana Santa y se extiende durante todo el verano: «Ahora ya no tenemos nada libre hasta finales de agosto. Hay gente que incluso reserva de un año para otro». La demanda está ahí, pero la ciudad no está acompañando ese crecimiento con instalaciones adecuadas.

La situación —con vehículos aparcados donde pueden, sin señalización ni servicios mínimos como el agua— se mantiene más por costumbre que por planificación. Para muchos viajeros, la referencia no es la normativa municipal, sino aplicaciones como Park4Night, utilizadas por quienes viajan en autocaravana para encontrar lugares donde aparcar o pernoctar. Según esta app, Vigo no aparece con áreas oficiales.

Otras grandes ciudades gallegas, en cambio, sí disponen de espacios habilitados: Santiago, A Coruña, Lugo... En todas hay zonas específicas con servicios mínimos, señalización y normativa. Fuera de Galicia, numerosas ciudades han adoptado medidas para restringir y controlar la presencia de estos vehículos.

Pese a la falta de instalaciones adecuadas, hay quienes valoran con elogios su paso por la ciudad olívica. Es el caso de Olivier y Pascal, dos viajeros franceses. Ambos han encontrado en Vigo una parada cómoda, accesible y, sobre todo, sorprendentemente fácil para quienes se mueven en autocaravanas. Hacen rutas distintas, pero coinciden en un mismo punto de la ciudad: el aparcamiento de O Castro, una zona alta, céntrica y con vistas a la ría, que se ha convertido en un área de pernocta para autocaravanas.

Turistas franceses elogian una explanada del valioso parque vigués como opción para aparcar la autocaravana durante su estancia

Olivier viene desde Reims, en la región francesa de Champagne, acompañado de su familia y su perro. Su viaje tiene un objetivo claro: surfear la costa gallega de arriba a abajo. Sobre el techo de su autocaravana llevan cuatro tablas de surf. «Hemos venido a Galicia para surfear toda la costa. Nos gusta mucho por el clima, que es cálido pero soportable, y por la cantidad de playas para surfistas», explica.

Olivier y su familia en la autocaravana / Alba Villar

Vigo no era su destino final, pero sí una parada táctica. «Estamos de paso, solo una noche. Pero fue muy fácil para aparcar. Eso en otras ciudades como Barcelona o Roma es impensable. Tienes que dejar la autocaravana lejos, a veces incluso coger el metro para llegar al centro. Eso hace que la gente se quede dentro del vehículo y no salga a conocer la ciudad»

En Vigo su experiencia fue justo la contraria: «Llegamos, aparcamos y pudimos bajar caminando hasta un restaurante. Cenamos, dimos un paseo y vinimos a dormir. Para nosotros este aparcamientos es de cinco estrellas», bromea.

Lo que más valoran es precisamente la combinación entre tranquilidad y accesibilidad: un sitio para dormir sin ruido ni tráfico, pero cerca del centro para disfrutar del viaje.

Pascal y su familia junto al vehículo / Alba Villar

Pascal, por su parte, es del sur de Francia, de un pueblo cercano a Montpellier. Su viaje es más largo y pausado, les lleva por todo el norte peninsular en dirección a Portugal. Vigo fue una de las escalas clave por un motivo: visitar las islas, especialmente Cíes. «Queríamos ver un poco la ciudad y hacer alguna excursión», cuenta.

Su experiencia con el parking del Castro —que no es tal, sino una explanada de tierra de un parque valioso desde el punto de vista ambiental— fue similar a la de Olivier: sin señalización específica, pero funcional. “Lo usamos porque nos lo recomendaron. Y fue una buena decisión. Lo mejor es que está cerca del centro y puedes bajar andando. No tuvimos que usar transporte ni mover el vehículo en los dos días que estuvimos”, apunta.

Aunque sus recorridos y motivaciones sean distintos, tanto Olivier como Pascal coinciden en algo: Vigo es una ciudad que, sin tener espacios específicos para autocaravanas, resulta cómoda si sabes a dónde ir. Ambos usaron herramientas como Google Maps o Park4Night que permiten a los viajeros identificar zonas donde otros han dormido sin problemas.