«Cuando pincho entro en trance, estoy en otro planeta»

Lady Starlight (49 años) es una estrella del underground, ese lugar ficticio que se ubica alejado de las masas, de lo que está de moda y que se retuerce a su antojo apelando a los que asoman la cabeza a mirar. A ella siempre le interesó hacer lo suyo, fuese como gogó en pubs neoyorquinos o como una aclamada DJ en Tresor (Berlín). En los inicios de su carrera se la podía ver trabajando con su amiga Lady Gaga, de pub en pub. «Entonces nos odiaban, lo que ahora puede ser un espectáculo divertido, antes era una aberración», admite. Aun así, no dejaban de llamarlas. Una de ellas subió las escaleras —alcantarilla arriba— y alcanzó el mainstream, se convirtió en un fenómeno de masas. Starlight, o Colleen Martin, como en realidad se llama, siguió su camino de baldosas amarillas: llevar al que pisa la pista de baile de viaje, incluso más allá de este planeta.

Ya había estado en Galicia una vez, ¿le gusta? ¿Tiene ganas de participar en O Marisquiño?

Es genial, un sitio totalmente diferente al resto de España, en el buen sentido [bromea]. Tengo ganas de llegar, de ver el espectáculo y poder escuchar a los otros artistas. Creo que es un festival muy divertido.

¿Hacen una buena mezcla el tecno y los deportes urbanos?

Creo que todo lo que está fuera del mainstream se aprecia entre sí. Así que creo que muy buena.

¿Cómo nace Lady Starlight?

Yo estaba muy obsesionada con los 70 y David Bowie. Nadie hacía fiestas con esa música ya, así que me convertí en la única dispuesta a hacerlo. Un novio me puso el nombre por la canción de Sweet. La primera vez que pinché me emborraché tanto que salí del club y me estampé contra el asfalto. Acabé en el hospital.

¿Y ahora es más seria o la sigue liando?

Durante un tiempo lo fui, pero me gusta divertirme y conectar. Procuro tener una copa cerca.

Ha publicado un EP (Extended Play) y trabaja para sellos como Tresor, parece que le va bien en Berlín...

Vivía en Nueva York y empecé a pinchar tecno, que es mucho más popular en Europa que en Estados Unidos. Fue una decisión práctica por eso mismo. Lo dejé todo y me fui. Aquí hay muchos DJs y productores. Fui bien recibida en la comunidad y pude conectar con más artistas.

¿Cómo pasa de pinchar vinilos de heavy metal a crear electrónica?

Todo en mi vida es así. Sigo lo que me entusiasma mucho y no tengo ningún miedo al cambio. Posiblemente fue una mala idea económicamente hablando, pero me da igual. Quería hacerlo y mi público me siguió.

¿Qué es para usted un buen DJ?

Mi estilo es muy hipnótico, por lo que también me gusta la idea de estar en la pista de baile y poder olvidarme totalmente de quien soy, entrar en un estado de trance, irme de viaje incluso a otro planeta.

Parece que en los últimos tiempos proliferan los pinchadiscos, ¿qué le parece esta moda?

Es una cuestión difícil. Quizá la motivación para pinchar es diferente ahora. Hace años, cuando yo empecé , hacía falta invertir mucho dinero. Lo hacías por amor. Ahora es diferente, ganas más que pierdes. No digo que sea malo, no juzgo a la gente por querer ganar dinero, pero no es lo mismo. La gente que lo hace para ganar dinero no tiene miedo, no es underground.

¿El tecno actual es mainstream?

Hay mucha diversidad, por lo que depende de donde estés. En Alemania es mainstream, pero no en Estados Unidos, donde todavía es minoritario.

En España tenemos historia con la electrónica, ¿qué deriva estamos tomando?

España fue una de las capitales del mundo del tecno en los 90, hay un sonido característico, el broken beat, pero parece que quedó en el pasado. Ahora hay una generación de buenos productores que parece que los están trayendo del vuelta. Eso sí, el reguetón está ahí.

¿Cómo se encuentra con Lady Gaga y empiezan una carrera juntas?

Yo era gogó en Nueva York y bailaba en el bar de su novio de entonces. Ella vino y de inmediato nos maravillamos. Ya éramos Lady Gaga y Lady Starlight, fue toda una conexión. Ella estaba empezando con su música y yo pinchando heavy. Nos unimos y empezamos a interpretar su primer álbum, que al principio no lo querían. Incluso la habían echado de una discográfica, pero quiso mantenerse fiel a sí misma. Me invitaba a pinchar mientras ella hacía lo suyo.

¿Cuándo dejó de ser su telonera? ¿Sigue en contacto?

Sí, somos buenas amigas y nos llamamos a menudo. Eso nunca va a cambiar. Mi último tour con ella fue el Artrave (2014) porque yo tuve que operarme.