Vigo acollerá en outubro a Semana do Cinema Galego e Portugués

Vigo acollerá do 7 ao 11 de otubro a quinta edición de Pontes-Semana do Cinema Galego e Portugués. Vai ser no MARCO onde tamén organizarán nesas datas Impulsa Cine, Encontro de redes galegas e lusófonas de cinema.

Desde a organización, anunciaron onte a apertura da convocatoria para recibir as obras que se visualizarán no festival no vindeiro outono.

«As inscricións poden realizarse de forma gratuíta a través da plataforma Festhome e están abertas a curtametraxes e longametraxes de Galicia e dos países de lingua portuguesa», sinalaron nunha nota.

Primeiro paso

O primeiro paso se se quere participar é rechear o formulario neste enlace: https://filmmakers.festhome.com/festival/pontes-semana-do-cinema-galego-e-portugues

Recalcan que «PONTES non é só un festival de cinema: é un espazo de encontro entre culturas irmás, unha ponte que conecta Galicia co Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O proxecto afírmase como unha referencia na Galicia para o cinema lusófono, cunha programación que inclúe películas inéditas, debates, actividades formativas e espazos de cooperación. Pola súa parte, Impulsa Cine reunirá produtoras, distribuidoras, institucións culturais e cineastas de Galicia, Brasil, Portugal, Angola e Mozambique. Durante cinco días, o MARCO de Vigo será o epicentro do audiovisual atlántico, cunha programación orientada á formación, coprodución e visibilización de novos proxectos.