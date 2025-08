Los taxistas ya se plantean una gran manifestación contra Uber

El sector del taxi de Vigo está pasando por uno de los momentos más convulsos de su historia. El motivo, principalmente, es la llegada de Uber a la ciudad, una competencia que consideran «desleal» porque los VTC no cuentan con el permiso municipal para trasladar pasajeros por Vigo. Hace unas semanas nadie hablaba de actos de protesta. Los taxistas confiaban en que la Policía Local actuase y paralizase a todos esos vehículos de Uber que están operando sin permiso en Vigo. Aunque es cierto que se han puesto varias multas, el sector del taxi considera que es insuficiente, porque los VTC siguen trabajando «como si nada».

Es por eso que ahora los vientos de una gran movilización en Vigo se empiezan a agitar. «Aunque no nos gustaría, es una posibilidad real que estamos valorando. La gran mayoría de conductores de la ciudad apoya un gran acto de protesta», asegura Daniel Matías, presidente de la asociación Élite Taxi. Están a la espera de una reunión con el área de transportes del Concello de Vigo. En caso de que no llegue o no sea fructífera, convocarán esa gran manifestación contra la llegada de Uber, similar a las que se han producido en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. «Queremos quemar la última nave, que sería esa reunión con el Concello, pero en caso de que no llegue daríamos el siguiente paso», apunta Matías.

Cuando los VTC aterrizaron en Vigo, los taxistas rechazaron hacer una movilización al confiar en que la Policía y las administraciones correspondientes harían lo necesario para evitar que operasen en Vigo. Al comprobar que llevan mes y medio trabajando sin autorización, los taxistas aseguran ahora que ya se está cociendo una gran manifestación.

El sector está pasando una situación muy tensa. Lamentan que pese a que se ha mejorado el servicio en los últimos tiempos, con la supresión del descanso obligatorio semanal para atender a turistas y vecinos durante el verano, «hay paradas llenas de taxis sin clientes mientras que vemos a los Uber ir de aquí para allá siempre con pasajeros aunque no tengan el permiso para hacerlo». Además, desde Élite Taxi lamentan que la asociación mayoritaria del sector en Vigo, Radio Taxi, «se está poniendo de perfil» ante el conflicto con los Uber.

El problema, además, es que al menos en Vigo, los VTC no funcionan solo a través de su aplicación. Los taxistas denuncian que están cada vez más presentes en las conocidas como «zonas de alta capacidad», es decir, aquellas en las que hay una mayor demanda de servicios de transporte: estaciones de tren y de autobús, aeropuerto de Peinador, Churruca y el Arenal los fines de semana… Merodean por esas zonas para recoger a pasajeros pese a que la normativa especifica que no pueden hacerlo.

El modus operandi es sencillo. Cuando ven que llega un pasajero de tren o avión, lo llaman y les dicen que pueden llevarlo a donde necesite. Para eso, precisamente, están los taxistas que están en las paradas, que denuncian que estas prácticas de los VTC se han intensificado en los últimos días, con la llegada de numerosos turistas y visitantes a Vigo con el buen tiempo para pasar el día en las playas.