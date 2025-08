«Aos 12 anos quixen deixalo pero a Orquestra Xove de Galicia cambioume a vida »

-Vai tocar en Músicas no Claustro coa pianista cubana Karla Martínez. Será o martes ás 21 horas coas entradas gratis e sen reserva previa.

-Estudamos as dúas na Escuela Superior de Música Reina Sofía pero alí non tocamos xuntas. Xuntámonos máis tarde para unha xira de concertos da asociación AIE. Para este concerto en particular, chamoume Samuel Diz [director de Música no Claustro]. Outras veces que mo pediu, non puiden vir pero este ano deuse a situación. Eu quería unha formación violín e piano. El accedeu con todas as facilidades e van alugar un piano para este concerto no Claustro da Catedral.

-Actuar na casa (en Tui) dá máis tranquilidade ou engádea?

-A verdade é que teño moitas ganas porque o público tudense é familia para min. Víronnos crecer a miña irmá, que tamén é violinista, e a min. Síntome moi ben acollida. É máis emoción que nervios o que sinto. Para min, é un festival referente en Galicia, todo o mundo debería ir alí a un concerto. Sempre traen xente mi interesante, con moitos estilos.

-Tocarán composicións de varias mulleres como Lili Boulanger, Amy Beach ou a cubana Gisela Hernández. Buscan recuperar a súa memoria?

-Estamos moi comprometidas con darlle visibilidade ao repertorio das mulleres vendo a calidade das súas obras. Vai ser a primeira vez que toquemos xuntas obra de Amy Beach [ «Romance Op.23»]. Foi unha muller que viaxou bastante. Sinto que ten un corazón cheo. Fixo unha sinfonía baseada no folclore irlandés. Ten unhas melodías moi delicadas e bonitas. Por outra parte, Lili Boulanger e a súa irmá Nadia foron pioneiras.

-Comezou aos seis anos co violín para copiar a súa irmá. Poderíame falar dos momentos difíciles da súa carreira?

--O certo é que calquera instrumento leva moito traballo. Meus pais nunca nos forzaron para que estudáramos música pero tampouco querían que o deixaramos. Que, con seis, nove anos, che digan que tes que estudar... Eles querían que nós foramos persoas disciplinadas e nós desenvolvemos esa parte. Cada día, iamos estudando o instrumento. De maior, xa saía de nós. Eu tiven momentos moi complicados aos 12 ou 14 anos. Quixen deixalo pero entrei na Orquestra Xove de Galicia. A min, cambioume a vida. Era a primeira vez que tocaba nunha grande orquestra, cun repertorio sinfónico. Vía a motivación, o resultado... Aprendín de todo o mundo. Cambioume a vida.

-Imaxino que nesas idades quería saír coas amizades.

-Si, sacrificámonos moito nese sentido. Os teus amigos saen todo o día por aí pero ti non podes porque tes unha responsabilidade. Aí comeza a capacidade de sacrificio. Paga a pena. Non sinto que quedara sen infancia. Tiven unha infancia moi feliz. Tamén foi clave ir ver moitos concertos, falar cos artistas, tocar para os artistas, moverse... Meus pais axudáronnos moito e non son músicos nin artistas.

-Nun foro, lin que un violinista que levaba anos tocando o instrumento confesaba que non era capaz de comprender a música de Hayden ou Wagner. Tenlle pasado a vostede?

-Por suposto me pasou e me pasa na actualidade. A música pode entrar máis desde a sensibilidade ou o repertorio que escoitaches desde pequena que desde o punto de vista analítico como músico. Hai obras coas que non acabas de conectar pero sempre aprendes.

-Procura sempre investigar sobre o compositor que vai tocar?

-Inténtoo aínda que como a orquestra agora fai cada semana un programa diferente a veces faise complicado buscar a obra do compositor, poñela en contexto... Pero paréceme moi importante para comprender cómo pensaban.

Raquel Areal, primera música galega en entrar na Filharmónica de Berlín. / BelenFerrerThuillier

-Cantas horas lle dedicaba de pequena aos ensaios?

-É a pregunta. Depende. Había días nos que estudabas pouco tempo pero a concentración era moi boa, mentres que noutras xornadas estudabas máis e non era produtivo. É moi persoal. Eu diría que, de maior, igual de estudo persoal facía dúas horas pola mañá e dúas pola tarde, sumando as horas de clase e ensaios extra cos grupos ou orquestra.Esa pregunta fanna moito os nenos. Eu dígolles que non pensen nas horas senón en como estudan. Se ven que necesitan máis, deben ir aumentando.

-Como é unha xornada normal na Filharmónica de Berlín?

-Comezamos os martes porque os luns son libres. Varía dependendo do día pero normalmente son cinco horas de ensaio na orquestra. O xoves facemos o ensaio xeral e hai concertos xoves, venres e sábado pola noite. Libras domingo e luns pero iso non significa que esteas traballando eses días na túa casa. Cada semana hai un repertorio diferente. Tamén hai xiras.

-Menuda cabeza para aprender o cambio de repertorio cada semana...

-Ao final, o cerebro é incrible. Acabamos adaptándonos, desenvolvendo unha capacidade de aprendizaxe moi rápida. É moi curioso.