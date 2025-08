La Xunta apremia a los rectores para que el segundo ciclo de Medicina sea compartido

La Xunta mueve ficha y enseña sus cartas con la aspiración de zanjar, a la mayor brevedad posible, la crisis de los estudios de Medicina en Galicia, incendiada desde que, a finales de mayo, el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, anunciase su aspiración de contar con una titulación propia por los incumplimientos del pacto sellado en abril de 2015 por las tres universidades y el Gobierno gallego para avanzar en la descentralización.

Los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, comparecieron de manera conjunta para apremiar a los rectores de las tres universidades a cerrar un pacto lo antes posible que conduzca a que el segundo ciclo de Medicina (los cursos 4º, 5º y 6º) sea totalmente compartido con Vigo y A Coruña, lo que incluiría que los estudiantes del Grado estarían solo exclusivamente en Santiago los tres primeros cursos.

A continuación, se repartirían por la geografía gallega para completar la docencia práctica (esto ya sucede desde hace años con 6º) pero también teórica, algo a lo que se negaban reiteradamente en la capital de Galicia. Sería, en todo caso, un proceso gradual. «Esa é a idea que se plantexa, que non teñan que estar en Santiago, aínda que debería de facerse de forma escalonada», explicó Caamaño, que arrancó la comparecencia convencido de que «se están empezando a dar os primeiros pasos do proceso de descentralización para ter unha facultade forte utilizando todos os recursos humanos estruturais».

Fue su homólogo de Educación, Román Rodríguez, el que explicó los pormenores de la propuesta de la Xunta, reiterando en varias ocasiones que «é coincidente co sentir maioritario do grupo de traballo e que fóra de este marco as propostas teñen escaso percorrido», un claro mensaje a la pretensión coruñesa, con trámites ya iniciados, de tener una Facultad propia para impartir todos los cursos, lo que deja entrever que existen todavía importantes discrepancias después de tres reuniones de ese grupo de trabajo en el que están representados Xunta, universidades gallegas y Facultad de Medicina de la USC.

«Fai falta xenerosidade e altura de miras e todos deberemos ceder algo para buscar a mellor postura para Galicia tanto desde a perspectiva formadora como da organización do sistema universitario. Para levalo a cabo, deberanse crear nos hospitais de Vigo e A Coruña unidades docentes compartidas, nas que se integrarían profesores das tres universidades», señaló Rodríguez, garantizando que eso «non afectará a investigación nos complexos universitarios, xa que os profesores seguirán vinculados ós centros nos que están».

Otro punto clave que deberán acordar los responsables de las universidades son los porcentajes de reparto de docencia, con un límite fijado en 2015 del 15%, «unha porcentaxe que ten que subirse para dar cabida a profesionais de Vigo e A Coruña».

La agilidad, como reiteró en varias ocasiones el conselleiro de Educación, es crucial para la Xunta, urgiendo a trabajar en agosto en perfilar una propuesta «para que a volta do verán poida acordarse de xeito definitivo e así poder implementala o máis axiña posible cun calendario realista, transparente e que se poida aplicar».

La descentralización de teoría y práctica precisa la creación de unidades docentes compartidas

Nada se dijo, sin embargo, sobre otro punto de fricción, qué universidad sería la que expediría el título, si lo mantendría en exclusiva la Universidad de Santiago o se abriría a una titulación compartida con las de Vigo y A Coruña, opción que el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha defendido públicamente. Sí fueron preguntados los conselleiros sobre si el planteamiento defendido por la Xunta supondría que la Universidad de A Coruña iba a echar el freno a su órdago de crear una nueva titulación, escenario que parece seguir sobre la mesa en estos momentos, aunque para Román Rodríguez sería injustificable.

«A verdade é que sería moi raro e difícil de explicar que habendo unha fórmula que permita que os profesionais sanitarios e docentes de Vigo poidan participar e integrarse na docencia non o fagan. Pensamos que esta é a postura racional e a que da saída ás demandas dos profesionais, debemos ter visión de país, xerar consensos a marxe declaracións unilaterais», añadió Rodríguez.

Silencio de los rectores

Este periódico intentó recoger la valoración del rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, sobre las manifestaciones realizadas por los conselleiros autonómicos, pero el máximo responsable de la institución olívica rechazó hacer declaraciones, un silencio al que se sumaron sus homólogos de Santiago y A Coruña, que tampoco se pronunciaron sobre la postura de la Xunta.

Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, este viernes. / XOÁN ALVAREZ

La única diferencia entre las tres universidades llega a través de sus diarios oficiales. El de Vigo fue el único que recogió en su portada diaria la comparecencia de Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez. Los portales santiagués y coruñés únicamente mantenían publicada la nota conjunta que lanzaron el jueves sobre el tercer y último encuentro del grupo de trabajo, en el que hablaban de «varios modelos» sin concretar detalles.