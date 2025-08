«El Cristo reúne a todo Vigo; va más allá de ser creyente o no»

El Carrero Mayor es uno de los cargos de más renombre dentro de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria de Vigo, encargado de dirigir la procesión del Cristo. En ella, el Carrero Mayor lleva el estandarte y guía a los cofrades y a los cientos de fieles durante el recorrido. Este puesto lo ostenta desde el 2013 Carlos Borrás Díaz de Rábago, abogado penalista durante once meses al año pero en agosto prioriza su devoción por el Cristo a cualquier otro reconocimiento.

¿De dónde le viene este vínculo con el Cristo? De familia, amigos, por el hecho de ser vigués...

Desde los 16 años he tenido una mayor vinculación al Cristo. Manuel Sanjurjo, que este año se le hace Cofrade de honor, es primo hermano de mi padre; entonces ellos siempre fueron los encargados de llevar el carro, y un día con 16 años me pidió si podía ir con ellos abajo, llevando el carro, y estuve ahí hasta hace doce. Fueron cerca de treinta años los que estuve abajo y fue muy gratificante.

¿Recuerda cómo fue esa primera procesión?

Muy emotiva. Íbamos tres personas que luego se han convertido en grandes amigos, con muchísimo calor, para variar, y con medios mucho más rudimentarios. Fuimos muchos amigos siempre juntos, que aún ahora seguimos siéndolo como Antonio Fontán, mi primo Augusto, otro abogado que se llama Carlos Fontán...

Al final consiguió formar una segunda familia.

Sí, sí, por supuesto. Y ya no solo nos vemos por el Cristo, ya son amigos de hace muchísimos años. Es cierto que ese momento siempre era especial, era esperado, pero ahora ya después de ser yo Carrero en el 2012 ya es un poco distinto; tienes otras responsabilidades. Lo sigo pasando muy bien y disfrutando pero es diferente.

¿Y con su mujer y sus hijos, logró inculcarle también esta tradición?

Llegar a los jóvenes de ahora no es fácil. Mi hija cuando era pequeña sí que en alguna ocasión sí que venía un rato conmigo en la procesión, siempre a mi lado, y mi hijo también ha participado en el descendimiento.

Más que llegar a la gente joven, llegar a la gente de Vigo es complicado. Porque la ciudad es, en general, muy laica.

Sí, exacto. Solo hay que ver la Semana Santa, pero independientemente de eso, el Cristo consigue reunir a todo Vigo. ¿Qué tiene? Que trasciende de lo religioso, va más allá de ser creyente o no. Al final Semanas Santas hay en todas partes, pero el Cristo está indisolublemente unido a Vigo desde siempre. Le preguntes a quien le preguntes, trasciende lo religioso. La procesión además es de un solo paso, la tenemos documentada como una de las más grandes de Europa. Por ejemplo en Sevilla, son muchas las imágenes que salen y los trayectos son mucho más cortos. La multitud que consigue el Cristo un primer domingo de agosto no la hay en otro sitio.

El gran mérito también es esta permanencia en el tiempo.

Tenemos nosotros documentado que hay procesión del Cristo de la Victoria desde 1810, solo se suspendió en una ocasión y fue el año del covid. Pero al menos en 1740 ya existía el Cristo, porque una señora, Bernarda Bello de los Ríos, solicita a través de una carta al Ayuntamiento colocar una tarima que había sido retirada al lado de una columna donde se hallaba el Santísimo Cristo de la Buena Victoria. Inicialmente, la procesión se hacía el 28 de marzo, por la Reconquista, es más, nosotros creímos que el nombre venía de la victoria sobre los franceses en 1809, pero no, porque ya existía en 1740. Luego pasó a junio y al final agosto.

La gente espera un año entero por esta festividad.

Y gente muy variopinta. Por ejemplo, Manquiña, el actor; cuando le propuse portar el estandarte de la procesión se quedó de piedra, por el honor que eso suponía. Y lo primero a lo que hizo mención fue a su nombre, que es Manuel Juan Francisco del Cristo de la Victoria, porque nació el primer domingo de agosto y su madre le reprochó toda su vida que como estaba dando a luz no había podido ir ese año. Este tipo de anécdotas las vemos a diario.

«Soy más de dar gracias que pedir; pero este año le pediría la facultad de Medicina»

¿Hubo que insistirle mucho para aceptar el cargo de Carrero Mayor?

Bueno, al principio sí fue complicado porque estaba un poco asustado; hoy sí es verdad que me lleva tiempo porque es una responsabilidad pero también un honor. Aún me pongo nervioso; es dirigir a toda la masa de la procesión pero como vigués, es un honor.

¿Más que si le dieran la oportunidad de un saque de honor en Balaídos?

Como vigués es también fiel seguidor del Celta de Vigo. Me quedo con esto, con el Cristo. Es más, seguro que hacía el saque de honor en Balaídos por ser Carrero Mayor del Cristo. Al final una cosa llevaría a la otra; por ser Borrás nunca haría el saque de honor, ahora por ser el Carrero Mayor...

¿Siempre le pide algo al Cristo? ¿Qué le pide este año?

Este año creo que le voy a pedir la Facultad de Medicina para Vigo. Pero más que pedir, doy gracias, porque viendo la situación actual yo ya puedo decir que me ha tocado la lotería. Vigo es una ciudad que nota las crisis muy pronto, porque es muy industrial, muy ligada al mar... otras ciudades no la notan tanto, son más funcionarios, más pensionistas; pero nosotros sí. Y también nos ha vuelto una ciudad tan luchadora, y creo que el Cristo abraza a todo esto: no es de las elites, ni de los gobernantes... Es un Cristo que trasciende de todo esto, y está para todos.

Todos los años vemos a multitud de gente procesionando porque le habían pedido al Cristo y cumplió. ¿Tiene alguna experiencia así?

Cuando era más joven le pedía por el Celta, por que no descendiera. Pero, por ejemplo, cuando era muy pequeño mi tío Genaro estaba enfermo y mi padre, su hermano, estaba muy preocupado. Y mi padre nos dijo a mí y a mi hermano que teníamos que ir a la procesión del Cristo porque nos dijo que nos había ofrecido al Cristo si el tío Genaro se salvaba. Y nosotros: «vete tú» pero nada, nada, tuvimos que ir nosotros. Y ahí empezó todo.