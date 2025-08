La jueza valora trasladar a una residencia al homicida de Lavadores

El miércoles 3 de abril de 2024 Juan D.E. mató supuestamente a su hermana Mari Carmen a cuchilladas en su vivienda de la calle Curros de Lavadores. Diagnosticado de esquizofrenia paranoide, este vigués de 64 años estaba bajo la tutela de la FUNGA, pese a lo cual llevaba meses sin tomar la medicación. Una descompensación psicótica por no ir a ponerse esos inyectables derivó en el crimen. Actualmente en situación de prisión provisional, el caso de este sexagenario ha dado un giro inesperado tras solicitar el centro penitenciario de A Lama su excarcelación por razones humanitarias y médicas por padecer una enfermedad pulmonar terminal. Ante esta situación, por parte del juzgado instructor y la Fiscalía se han iniciado los trámites de cara al posible ingreso del supuesto homicida en una residencia, si bien de forma previa la magistrada ha ordenado remitir un oficio al Imelga de Pontevedra de cara a que que emita «urgentemente» un informe forense que acredite que «efectivamente» el investigado sufre los padecimientos incurables de los que informa la cárcel y para que informe sobre si la permanencia del hombre en el penal «entraña un grave riesgo para su salud».

Los traslados al hospital y el pronóstico de peligro patente para la vida fue lo que llevó a la dirección de A Lama a remitir un oficio al Juzgado de Instrucción 2 de Vigo con los informes hospitalarios y de los servicios médicos penitenciarios, que ven indispensable la excarcelación de Juan D.E. y su traslado a un centro asistido sanitario dada su situación psíquica y física. Su estancia en prisión, consideran, agravaría sus padecimientos.

La acusación particular que ejercen los hermanos e hijos de la víctima se opone a la excarcelación. Entre otros argumentos, indica que tanto la esquizofrenia paranoide como la patología pulmonar del imputado son enfermedades que ya habían sido diagnosticadas de forma previa a su ingreso en prisión y que además no impidieron la comisión del crimen por el que se le investiga, poniendo también el acento en el posible riesgo de reiteración delictiva.

Padecimientos

Frente a las alegaciones de esta parte, la fiscal considera que los padecimientos que describe la prisión sí podrían justificar la adopción de la medida de prisión provisional atenuada que se regula en el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –arresto domiciliario–, si bien en este caso, dada la grave enfermedad psiquiátrica del reo y la falta de conciencia de dicha patología y de la necesidad de medicarse, sería «inviable» que cumpliese la medida en su domicilio, indica el Ministerio Público, «por cuanto en el mismo no parece que pudiera quedar garantizado su sumisión al tratamiento psiquiátrico, con el consiguiente peligro para él y para terceros que ello supondría».

Por ello, la propia Fiscalía, concretamente la Sección de Personas con Discapacidad, ha incoado un expediente de cara a solicitar a la Xunta una plaza de emergencia social en una residencia en la que pueda llevarse a cabo dicho arresto domiciliario.

Paralelamente, y a petición de la fiscal, el juzgado instructor acaba de emitir una providencia en la que, junto al informe de los médicos forenses sobre la salud del presunto autor del crimen, se ordena, una vez se resuelva el citado expediente, oficiar a la Consellería de Política Social para que colabore en la adjudicación urgente de plaza en una residencia «en la que se garantice el tratamiento psiquiátrico del investigado, que éste no pueda abandonarla sin autorización judicial y la seguridad del resto de residentes y de los trabajadores del centro».

La acusación particular que representa a los hijos y a los hermanos de la víctima se ha opuesto a la excarcelación «por no reunir actualmente los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente». Una cuestión que argumentan es que la esquizofrenia paranoide y la enfermedad pulmonar del investigado son patologías con una «larga evolución» en el sexagenario dado que ya las sufría antes del crimen y de su ingreso en A Lama.

Tras citar sentencias de casos similares en las que se denegó la salida de prisión de otros reos por no cumplir los requisitos del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, hacen mención al riesgo de reiteración delictiva si el presunto homicida de Lavadores sale del penal. Dicho artículo legal indica que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».

«Entendemos que no existen causas suficientes que hagan pensar en la imposibilidad de reiteración delictiva. Más bien al contrario. Por un lado la psiquiatra que lo atiende habitualmente reconoce que resulta peligroso para sí mismo y para terceros, al tiempo que afirma que no tiene conciencia de enfermedad, por lo que difícilmente podrá automedicarse. Y por otro nos encontramos con que la enfermedad crónica física sobre la que se pretende sustentar la excarcelación, de años de evolución, ya la padecía el investigado con igual pronóstico de gravedad al momento del delito», indica el abogado en el escrito presentado en el juzgado.Esta acusación considera además que falta un informe preceptivo de cara a una posible puesta en libertad: un informe social en el que conste la admisión del interno por alguna institución o asociación para casos como éste en el que no hay apoyo familiar en el exterior.