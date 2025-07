Más de una veintena de bares de Vigo ya buscan camareros sin experiencia previa

Vigo no tiene suficientes camareros. Hacen falta alrededor de mil para agosto, según César Ballesteros, presidente de la asociación de hosteleros de Pontevedra. La carencia ya era patente al inicio del verano, pero ahora es una realidad con derivas como los cierres -al no poder contratar personal que sustituya mientras los trabajadores descansan- o la suspensión de servicios como la atención en mesa.

Tal es la falta de estos profesionales que alrededor de una veintena de establecimientos colgaron anuncios en los que ofrecen puestos sin necesidad de experiencia o formación, solo «una buena actitud».

La mayoría de los anuncios, publicados en el portal Job Today, se refieren a medias jornadas, de 15 o 20 horas semanales. El sueldo es «según convenio». Encontrar aspirantes no es sencillo ni con esas, la hostelería es uno de los nichos que más sufren la falta de empleados junto a sectores como el del transporte, los camioneros. Y eso que tienen el mayor pronóstico de contratación indefinida en la comunidad, según el análisis del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

El motivo por el que la mayoría de locales encuestados contrata sin experiencia es porque no hay gente que sí la tenga. Aunque también porque priorizan una «buena actitud». Es el caso del Mono Vintage, un bar que tras estar años en Velázquez Moreno, se trasladó a la calle Zamora, donde continúa su trayectoria con algunas dificultades. Desde su barra lamentan que «la gente ya no quiere trabajar». «Si llamas la atención o dices algo enseguida aparecen amenazas y bajas. Preferimos gente que venga a aprender y lo haga con ganas. Es mejor que no sepan lo que es un Bitter Kas y que sean honrados», explican.

El dueño, Alejandro Outerelo, afirma que se sienten desprotegidos. «Tener un trabajador es algo serio, no solo es su salario, también es la seguridad social. No nos podemos permitir tener empleados para todos los turnos, hay que adaptarse , pero a la mínima hay una baja. Vamos a tener una o dos personas a jornadas de 20 horas, no nos vamos a pillar la mano con una completa porque después tenemos que pagar su salario y buscar a la vez a una persona que la cubra», señala.

Tal y como afirmaron, se decantaron por un joven que no tenía experiencia en el mundo de la hostelería. Están más contentos que con experiencias anteriores.

Al alza

Ballesteros indica que cada vez son menos los candidatos a trabajar en hostelería porque, en general, no hay mucha incorporación. Los mil que se necesitaban al inicio del verano, siguen faltando en agosto.

«Empiezan por primera vez en un sitio la mitad de personas que hace 20 años», apunta. La deriva, en el futuro, no pinta bien: «Vemos que lo que va a pasar es que se seguirá introduciendo tecnología o a obligar a pedir en barra. Ya no se dan las contrataciones de temporada con las que garantizar de otra forma el descanso del personal», añade.