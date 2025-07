Escuelas infantiles advierten que no financiar agosto genera desigualdad

En septiembre de 2022 entró en vigor la gratuidad de las escuelas infantiles en Galicia, una medida impulsada para poder garantizar el acceso a la educación de todos los niños desde una edad temprana. También para aliviar carga económica a los padres y para fomentar la natalidad, que desde hace años está en caída libre en nuestra comunidad. En Vigo, el año pasado se cerró con 2.786 alumbramientos, un 4% menos que en 2023 y con un 40% de caída desde 2008.

La medida, como aliciente, funcionó para algunas familias. Aunque tras un año de aplicación apareció la letra pequeña. La Xunta financia once meses, pero no agosto, cuando muchos centros deciden cerrar. Tal y como explican desde varias escuelas infantiles, esto no fue siempre así: el primer año desde su aprobación los padres podían indicar qué mes de verano les tocaba trabajar. De esta forma, si sus vacaciones eran en julio, en agosto podían recibir la ayuda igualmente.

Ahora no hay elección. Es agosto sí o sí. Por tanto, unos pagan y otros no, depende del trabajo y las facilidades para elegir el mes de libranza.

Una de las pocas guarderías que abre sus puertas es la Tartaruga, en la Gran Vía. Con todo, señalan que «no merece la pena», ni a ellos ni a los padres. «Los niños que no vienen en julio se compensan con los de agosto, por lo que no hace falta que contratemos a más gente, pero a los padres que no puedan tener vacaciones les va a suponer un desembolso», explica su directora.

La mensualidad cuesta alrededor de 500 euros, entre jornada y comedor. «Es una situación de desigualdad para los que no pueden elegir», concluye.

Desde otra escuela infantil, ubicada en el centro, creen que «siempre fue mejor que el mes fuese opcional y que los padres pudiesen adaptar su libranza». Apuntan que, para algunas situaciones económicas puede ser contraproducente: «Estamos hablando de una ayuda muy importante para las familias, por la cual muchas quizá se animaron a tener hijos», señala la jefa.

Por su parte, María Begoña Castro, presidenta de psicología educativa en el Colegio de Psicología de Galicia, afirma que tanto en Galicia como en España hay un gran problema de conciliación: «Para la mayoría de las familias es todo un desafío. Hay falta de ayudas y las políticas sociales y laborales no son las que deberían», explica. «Repercute a nivel psicológico y a nivel físico en padres y niños. Al final el verano ya no es una época para reducir la ansiedad y el estrés, sino que se eleva», añade. Ese nerviosismo que menciona redunda en ocasiones en los más pequeños provocando una mayor impertinencia o berrinches.

Pero, ¿qué son unas buenas vacaciones para los jóvenes? «Es recargarse de sus vínculos más importantes, estar con sus padres y sentirse bien. Todo ello va a repercutir en un desarrollo evolutivo correcto», indica Castro.

Las vacaciones están pautadas por la administración y responden a la climatología del país, entre otras cosas, por lo que aparecen como un abismo de casi tres meses para los cuidados. «Mientras eso no cambie hay que gestionar la parte laboral y no todas las familias pueden permitirse pagar una guardería extra o un plan asistencial», opina. Asegura que es complejo pero que lo mejor es planificar con tiempo y no permitir que los niños estén a su libre albedrío. «Necesitamos rutinas para que puedan seguir, poner pequeñas tareas y hacer un uso de las pantallas con sentido.

Por su parte, el psicólogo experto en adolescencia, Ricardo Fandiño, cree que «las figuras de referencia estables y los tiempos de presencia adulta no son lujos afectivos, sino condiciones necesarias para que un niño pueda estructurar un sentimiento de mundo habitable». Sin embargo, advierte que la contradicción aparece cuando exigimos a las familias que sean cuidadoras ideales en un contexto que no facilita el cuidado como eje central de la vida social. «Por eso, más que cuestionar si una escuela infantil debe o no abrir en agosto, deberíamos preguntarnos cómo articular servicios que respondan a las nuevas realidades familiares», concluye.