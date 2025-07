«El papa León XIV continuará con la reforma de Francisco, pero a su estilo»

Natural de Vigo, Benjamín Estévez de Cominges, será el encargado de pronunciar este año el pregón del Cristo de la Victoria. Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y con una sólida trayectoria en el ámbito financiero, fue director general de Asuntos Económicos de la Universidad Pontificia de Comillas antes de incorporarse al Vaticano en 2024, donde adquiere el cargo de Secretario de Economía, uno de los puestos clave en la gestión financiera de la Santa Sede. Esta semana, regresa a su ciudad natal para asumir su función como pregonero del Cristo.

—¿Qué significa para usted asumir el papel de pregonero y como está llevando la preparación?

Es todo un honor y una satisfacción, no me lo esperaba, y cuando me llamó el secretario de la cofradía, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Me parece que es una de las cosas que te pueden pedir y que haces con más gusto. La verdad es que no es sencillo, te gustaría hacerlo tan bien que nunca estás satisfecho. Tengo la sensación de que llegaré al último momento diciendo que como no puedo seguir, lo voy a dejar así. También tiene un componente más personal.

—En estos momentos se encuentra redactando el pregón. ¿Qué mensaje quiere transmitir a quienes lo escuchen?

Quiero hacer llegar dos mensajes principalmente. Uno sobre la espiritualidad y lo que significa una procesión realmente desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista espiritual. Pero también una parte, digamos, identitaria de lo que significa el Cristo de la Victoria para los vigueses y para los que tenemos la suerte de haber nacido aquí.

—¿Qué se lleva de esta experiencia?

Me llevo la alegría de que me hayan elegido a mí y de que pueda hacer este pregón. Pero también ha tenido un impacto positivo en el sentido de reflexión y de pensamiento interno sobre el Cristo de la Victoria en general, la procesión y sobre Vigo y lo que significa para mí el hecho de ser vigués.

—¿Cree que las nuevas generaciones están conectadas con esta tradición?

En en general y también en el Vaticano observamos que la mirada más religiosa, más introspectiva está encontrando caminos en la juventud. Pero me es difícil valorarlo exactamente en Vigo porque no vivo aquí. Las nuevas juventudes, que además están expuestas a muchos estímulos, a las redes sociales, a la prisa y la rapidez del momento, están volviendo a buscar un poco más de profundidad en lo que son sus vidas y menos superficialidad. Y eso, evidentemente, al final muchas veces los lleva a una mayor presencia de la religión en su vida.

—En febrero del 2024 llega a Roma. ¿Cómo pasa de estudiar una ingeniería a ser Secretario de Economía en el Vaticano?

Ingeniería no ha sido la única carrera que he estudiado. Me he formado en Economía y también en Administración y Dirección de Empresas. Además, hice un máster de gestión en Estados Unidos, en el MIT. Hace casi 15 años un antiguo profesor mío del Colegio de Jesuitas de me llamó para dirigir la parte económica y la parte empresarial de la universidad. De esta universidad me fui a Roma, al Vaticano, porque algunos centros de allí tenían proyectos en común con los de España.

—Fue escogido por el papa Francisco antes de su fallecimiento. ¿Qué cambios ha habido desde entonces en el Vaticano y que diferencias nota entre él y León XIV?

El proceso ha sido muy interesante para vivir, desde la pena y la situación inicial con el fallecimiento de Francisco hasta la elección y alegría del nuevo papa. En poco tiempo pasan muchas cosas y hay muchas sensaciones. Claramente son dos personas diferentes, el papa Francisco yo creo que ha sido un reformista en el sentido profundo de la concepción de la Reforma. León XIV creo que continuará con la Reforma iniciada por el papa Francisco, pero también a su estilo. Ha sido una magnífica elección del cónclave. Es una persona reflexiva, aún está aprendiendo y escuchándonos. Creo que en los próximos meses comenzará a dar pasos de lo que será su pontificado. Estoy seguro de que será un pontificado histórico como lo fue el de Francisco.

—¿Cómo se vive de cerca el proceso del Cónclave?

Es muy interesante, un proceso antiguo que tiene su parte de misterio. Es muy dialogante, antes de que cierren la Capilla Sixtina hay una serie de días en los que se comenta la situación. También es muy rápido, desde la muerte del papa Francisco hasta la elección pasan un montón de cosas. Se junta la pena por el fallecimiento y la tensión ante el futuro de la Iglesia. Cuando hablas con los cardenales antes del aislamiento, confían en que el Espíritu Santo les ayude a elegir correctamente. Lo definiría como estar en una película por la intensidad de vivir en poco tiempo tantas realidades.