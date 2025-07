«Es nuestro momento, Medicina en Vigo potenciaría el desarrollo de toda Galicia»

-Usted siempre ha defendido la necesidad de una facultad en Vigo por razones profesionales y sanitarias.

-El punto crucial es que se necesitan más médicos. No va a haber los suficientes para cubrir las jubilaciones masivas en diez años y además está el envejecimiento global de la población. Y curiosamente estamos impidiendo que muchos se formen en nuestro país mientras España los importa. La USC, que tiene la única Facultad de Medicina de Galicia, no puede cubrir con el Hospital Clínico esta demanda y eso ya lo detectaron hace tiempo. Han ido incrementando el número de entrada, están ya en más de 400 alumnos y es imposible. Se llegó a un acuerdo para que rotaran los alumnos de cuarto, quinto y sexto y solo lo han hecho los de sexto. Se acordó además que los profesores dependieran de cada una de las universidades. Es decir, que el Cunqueiro y el Meixoeiro dependieran de la UVigo, también los de Pontevedra y Ourense. Y tampoco eso se ha cumplido en ningún momento.

-Tampoco se tiene en cuenta la ratio de población.

-Es absolutamente anómalo que Vigo, con un entorno que alcanza los 500.000 habitantes, sea una de las pocas ciudades europeas de su tamaño sin facultad. Galicia está muy lejos del ratio de médicos por habitante. Además no tenemos que empezar de cero. La UVigo tiene facultades de Biología, de Química, de Ciencias del Mar, de Ingeniería Biomédica, de Fisioterapia... También hay profesionales buenísimos en los hospitales y tenemos institutos biomédicos donde se hace investigación. Si tenemos Medicina podremos incrementar el número de médicos, también de residentes, tendremos más especialistas y una población gallega mejor cubierta desde el punto de vista asistencial pero también docente e investigador. Es una reclamación justa y necesaria. Y no he entendido este boicot que están haciendo por detrás cuando ya había una comisión que intenta dar solución.

-Se refiere al convenio que permitiría adscribir todos los hospitales a la USC. Hoy [por ayer], el conselleiro de Sanidade ha asegurado que las otras universidades tendrán los mismos derechos.

-Verdaderamente ha sido como un torpedo en la línea de flotación.

La catedrática, en su laboratorio de Inmunología del Cinbio, en el campus. / RICARDO GROBAS

-La Xunta acusa a la UDC de romper el pacto pero, desde 2015, tampoco ha obligado a la USC a avanzar en la descentralización.

-No se ha hecho nada en absoluto. Y creo que es el momento ante esta necesidad de médicos y de estas listas de gente que quiere hacer Medicina y que no puede entrar. Si podemos tener, por ejemplo, 150 estudiantes en Vigo, 150 en A Coruña y 300 o 350 en Santiago se descongestionaría todo y se incrementaría la calidad. Y otro aspecto es que la competencia es sana y buena. Yo llegué a la UVigo en el 96 y he visto cómo la creación de esta universidad y de la UDC supuso un cambio en la sociedad. Hoy tenemos ingenieros, biólogos o químicos que están trabajando en empresas biotecnológicas como Lonza o en Stellantis. También se ha desarrollado todo el tema de la inteligencia artificial. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la UVigo y la UD. Tener varias universidades y un sistema descentralizado permite que se desarrolle la economía y que las familias tengan a sus hijos estudiando en instituciones de calidad. Incluso las universidades se mejoran también entre ellas porque hay competencia y la competencia es sana siempre que se haga con las reglas del juego por encima de todo. Es nuestro momento y todos tenemos que tirar ahora mismo hacia una mejora de la docencia. Porque necesitamos más médicos y que la docencia sea de calidad. Tenemos profesionales y la UVigo está ahí. En el pleno todos los partidos votaron a favor de que la UVigo tenga facultad. Eso también indica que la sociedad lo quiere.

-¿Cree que el rector debería ser más contundente y pedir ya la facultad?

-Sí. Yo creo que debería ser más contundente. Dio el paso de estar en la comisión y, en el caso de que esto avance, la UVigo va a estar ahí. Porque la demanda de una facultad ya está en su acta fundacional. Y yo he hablado de ella siempre, cientos de veces, y parece que nunca era el momento. Tenemos todos los actores, tenemos a la sociedad, al profesorado, a los hospitales, a los institutos biomédicos y a la Universidad y hay que ir a por ello. Espero que el rector y su equipo así lo vean e impulsen esta demanda. Conmigo van a contar.

-¿Qué le diría a los médicos de la USC que advierten que más facultades mermarán la calidad de la formación?

-Les diría que la calidad se puede incrementar y que se están perdiendo unos recursos valiosísimos. Si ellos estuviesen en nuestra situación, ¿qué harían? Esto no es una cuestión de localismos ni de que una universidad sea más antigua. ¿Galicia necesita más médicos? Sí. ¿Dónde están los mejores hospitales? Pues vamos a utilizar a los profesionales que tenemos. Hay que pensar en los alumnos, en la sociedad, en el futuro y tenemos que utilizar todos los recursos para hacerlo lo mejor posible. Y no hacerlo es hipotecar la docencia y su calidad. Santiago ya ha visto que no puede atender la demanda. Es una evidencia.

De ninguna manera por el hecho de haber una facultad en Vigo se va a formar peor a los médicos. Al contrario, vamos a tener un ratio de alumnos inferior y se va a poder mejorar. No creo que por tener Biología en Vigo, Santiago y A Coruña nuestra facultad sea peor o mejor. De hecho, tenemos estudiantes buenísimos en las tres. Por tanto, ese argumento no me vale. Soy muy contundente pero ahora mismo no podemos andar con paños calientes, sino que tenemos que ser serios y responsables. Me considero una persona que he trabajado siempre por la UVigo, soy defensora a ultranza y se esta desaprovechando todo su potencial. Una facultad en Vigo potenciaría el desarrollo económico y social de toda Galicia.

«A veces hay mucho inmovilismo, cuesta cambiar el statu quo»

-Los profesores y médicos de Vigo son más tímidos que los coruñeses a la hora de reclamar una facultad.

-Cuando he tenido ocasión he hablado con el rector. Durante todos estos años nunca he tenido miedo de decir lo que pienso y, a igual que lo han hecho profesores de otras universidades, expresar mi opinión. Pero desde un punto de vista objetivo. No es algo político. Hablo desde la necesidad que tenemos y de que quiero una Galicia mejor. A veces hay mucho inmovilismo, cuesta cambiar el statu quo. Pero estoy absolutamente segura de que si tenemos una facultad serán muchas personas la que se subirán al carro. Y es que ya no es una cuestión de la que nos vayamos a beneficiar nosotros, pero sí es importante dejar un legado y que muchos profesores jóvenes puedan entrar en esa docencia.

-El rector decidirá en septiembre si pide Medicina, pero ha expresado su interés por Biomedicina.

-La prioridad debe ser Medicina, claramente. Los biómédicos no pueden ver pacientes. Puede estar bien solicitar otras carreras como Biomedicina o Biotecnología pero mi argumento principal es la necesidad de médicos y bien formados.