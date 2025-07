El PP acusa a Caballero de bloquear las fiestas de verano

El PP de Vigo ha criticado duramente a Abel Caballero por su gestión de las fiestas de verano, y lo acusa de «huir» de la polémica y, reprende por mantener en el cargo a Patricia Rodríguez Calviño, concejala de Fiestas. Durante el pleno municipal, celebrado ayer, el PP presentó una moción para desaprobar al alcalde por su silencio y exigir la destitución de Rodríguez Calviño. Caballero optó por abandonar la sesión y no participar en el debate, mientras la iniciativa fue rechazada.

El portavoz popular, Miguel Martín, cuestionó si el Ayuntamiento ha incumplido la ley, dado que años pasados no hubo problemas para otorgar permisos. Además, demandó respuestas sobre la celebración de las fiestas de Navidad, al cuestionar por qué «no aplicaron en invierno la misma vara de medir que emplean ahora», señalando que el gobierno local no ha aclarado si habrá atracciones o no.

Miguel Martín denunció el trato «despreciativo» hacia las comisiones de fiestas, con permisos otorgados en el último momento o directamente suspendidos, lo que , según él, pone en riesgo la continuidad de las fiestas patronales. Recordó que el gobierno local limita las celebraciones a conciertos de grandes orquestas en días puntuales, mientras que en parroquias u otros espacios las fiestas «se impone la tristeza, la más absoluta desolación». Finalmente, acusó al alcalde y su equipo de «ser los únicos responsables» de privar a la ciudad de las fiestas tradicionales, y advirtió que esta situación podría afectar a la supervivencia de estas celebraciones.