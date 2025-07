«El objetivo es que más gente se suba a esta aventura»

Acaba de terminar una gira muy especial llamada House Tour. ¿Cómo describiría esta experiencia a alguien que no la conoce?

Básicamente esto es como una gira de conciertos normal por toda España, en 10 ciudades, pero en lugar de tocar en salas de conciertos la hacemos por salones de casas. Es una iniciativa que ya terminó y me lo pasé increíble porque cada concierto era diferente y me ha ayudado un montón a desenvolverme en ambientes diferentes.

¿Cómo ha sido la respuesta del público a esta forma tan cercana de hacer música?

La gente sale encantada porque tener un concierto en tu casa de un cantante que te gusta. Me pongo en el lugar de la gente que participa en el sorteo para tener el concierto y lo gana también es una oportunidad para conocer al artista de cerca, poder conectar con él, preguntarle cosas. Mi sensación es que a la gente le gusta mucho.

¿Cuál fue el momento más surrealista que ha vivido en esta gira de casas?

Siempre es surrealista al principio, cuando llego a la casa, estamos intentando aparentar que la situación es totalmente normal, es como que parece que nos conocemos de toda la vida y se forman vínculos muy rápido. A mí eso me encanta, es una de las partes que más me gusta.

¿Cómo cambia su forma de cantar o de conectar con el público cuando está en un salón con 15 personas mirándole a los ojos?

Es mucho más natural todo y me permito más licencias, me permito parar una canción para decir algo, la palabra gana mucho protagonismo ahí, no es todo el rato cantar, también hablo mucho, explico un poco más allá de las canciones. Es otro formato totalmente distinto y me gusta que estén bien diferenciados.

Se presenta ahora como R01, ¿qué significa para usted este renacimiento artístico?

Me he creado un alter-ego para mi proyecto de pop, se llama R01, es como un nuevo comienzo, un lugar seguro para mi música, donde puedo expresarme sin sentirme en conflicto con Roi como persona.

¿Qué ha cambiado en su forma de escribir y componer desde sus primeras canciones hasta este nuevo proyecto?

He madurado, tengo más experiencia, creo que cuento las cosas de otra manera, voy madurando, voy aprendiendo, voy probando cosas distintas, yo creo que es una evolución natural.

¿Cree que el público que lo conoció en Operación Triunfo está preparado para este nuevo sonido?

Supongo que sí porque no deja de ser música pop, el objetivo es que gente nueva pueda descubrir mi proyecto y se pueda subir a esta aventura.

Vuelve a Vigo, una ciudad que conoce bien. ¿Qué tiene esta ciudad que hace repetir?

Tengo mucha familia en Vigo, estudié en Vigo, es una parada obligada, siempre que toco en Galicia suelo tocar en Vigo. Creo que es la ciudad a la que más voy a tocar.

¿Podemos esperar alguna sorpresa en tu concierto el 6 de agosto?

Va a ser una cosa muy rápida, una toma de contacto. La sorpresa sí que estará cuando vaya el año que viene a una sala y pueda hacer el show completo. Esto va a ser como un pequeño entrante.