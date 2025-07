La locura del alquiler en Vigo: «Lo poco que hay no te dura ni dos horas»

La locura en la que se ha convertido el mercado del alquiler residencial en Vigo, con una oferta de pisos cada vez más reducida y una demanda desorbitada que provoca un notable incremento de las rentas mensuales, queda patente en cualquier consulta a una inmobiliaria. «Estamos todos iguales, desbordados», señalan desde la agencia Cardicasa al ser preguntados sobre la gestión que realizan una vez que los propietarios de algún inmueble deciden ponerlo en el mercado para alquilarlo por una larga duración.

«Nos acaba de pasar, pusimos el anuncio y recibimos en poco tiempo 30 llamadas y otros tantos correos electrónicos. A veces los tenemos que despublicar casi al momento porque no podemos con el teléfono», explican desde la agencia Inmocentro. Detallan desde este negocio también que «cada vez salen más a cuentagotas los pisos, siendo pocos y estando además muy caros».

En estos momentos, según recoge el portal Idealista, hay algo menos de 500 propiedades publicadas para su arrendamiento, de las que apenas 271 tienen un precio mensual por debajo de los 1.000 euros. Y es que, según el sector, «dan igual el tamaño o las condiciones», ya que todo lo que sale termina encontrando un arrendatario, eso sí, con condiciones.

«Raro es que no se alquile ya en la primera visita, porque nosotros no lo alquilamos sin ver el piso. Si cumple con el seguro de impago, ya está. Si no tenemos una lista de espera a la que recurrimos», añaden desde Inmocentro.

Desde la inmobiliaria Fincas Martí, por su parte, ponen el foco en la necesidad de introducir cambios en la Ley de Vivienda para incrementar la oferta de pisos, «ya que si no la modifican será muy complicado». Sobre la presión que reciben una vez publican un anuncio, son también rotundos. «El otro día, salimos 10-15 minutos de la oficina y con un piso, que no era nada económico, teníamos 35 correos, hace 15 días nos llegaron 46. No duran más de un día», explican los profesionales.

También en Cardicasa tienen anuncios que son un visto y no visto cuando salen a la luz. «No das atendido el aluvión de contactos que se realizan a no ser que sea algo que es un despropósito. Lo poco que hay no te dura ni dos horas como máximo, seguramente en una hora, si el arrendatario cumple, esté todo liquidado», afirman desde esta agencia.

Al alza

Al cierre del primer semestre de este año, la renta media del alquiler de larga duración, según los datos de fianza depositados en la Xunta, ascendía ya a casi 676 euros mensuales, con el metro cuadrado a 7,3 euros. Según los anuncios recopilados en Idealista, a día de hoy únicamente hay 48 inmuebles a un precio igual o inferior a esa renta.

En apenas seis meses, el precio medio del arrendamiento se ha incrementado cerca de un 5%. En comparación con junio del año pasado, la subida roza el 8%.