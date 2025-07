Jefes del Chuvi urgen dar segundo ciclo de Medicina o darán la batalla por la facultad

«Vigo quiere dar docencia de Medicina», coinciden los jefes de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) consultados. Y ya no están dispuestos a seguir esperando ni confiando en promesas vagas. No van a aceptar otra cosa que no sea alcanzar este objetivo, sea por la vía que sea. Ven más razonable una descentralización real y efectiva para impartir en Vigo el segundo ciclo de forma íntegra, con peso proporcional en el profesorado y unos plazos claros y definidos. Si la Universidad de Santiago de Compostela (USC) no accede, no lo ven lo más eficiente ni lo más rápido, pero no descartan dar la batalla por la facultad.

Aunque empiezan a surgir voces que advierten que hay que pedirla ya, en el complejo hay un importante consenso en cuanto a que lo «más razonable» es una descentralización real de los tres últimos cursos. De esta opinión es la jefa del Servicio de Cirugía General y presidenta electa de la Asociación Española de Cirugía, la doctora Raquel Sánchez. Propone un modelo similar al de la Complutense de Madrid, con cinco hospitales asociados. «A partir de cuarto, los alumnos deciden a qué hospital van y hacen el resto de la carrera en él», explica. «Aquí podemos impartir la docencia con la misma calidad que la están recibiendo en Santiago o incluso mejor, porque allí, ahora mismo, hay demasiados alumnos», defiende la cirujana, que está en proceso de acreditación docente porque, hasta ahora, «solo salían plazas específicamente para Santiago» para dar teoría.

Coincide el jefe de Cardiología y presidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Andrés Íñiguez Romo. «Son innecesarias tres facultades y con una buena descentralización real de la enseñanza teórica y práctica no sería necesario asumir el gasto extraordinario de crear dos nuevas», señala, pero apunta que en Vigo hay «excelentes profesionales cualificados y formados para ello». Cree que se ha convertido en un «tema de utilización política y de egos personales» y opina que no se hubiera llegado a esto «si Santiago no hubiese hecho una política absolutamente endogámica y de bloqueo de capacidades docentes de las otras áreas sanitarias». Así que advierte: «Si Santiago sigue haciendo alarde de su centralismo, yo me apuntaría al movimiento político de pedir una para aquí».

La jefa del Servicio de Hematología, la doctora Carmen Albo, sostiene que este «movimiento viene de la frustración de una gran cantidad de profesionales porque se prometió algo que no se ha cumplido» en cuanto a la descentralización. Opina que en ello tienen responsabilidad las consellerías de Educación y Sanidade y le llama la atención que no muestren «una postura más firme». «Crear una facultad de Medicina va a llevar su tiempo, no es de hoy para mañana». Por lo que llama a probar otras alternativas. «Si no se descentraliza, yo también quiero una facultad, evidentemente. Pero si la consellería diese unos plazos razonables, empecemos por el primer ciclo y valoremos la satisfacción de los alumnos. Después, si es necesario descentralizar también el primero, pues tendremos que ir a más facultades», plantea.

Ella es otra de los 28 profesionales que se están acreditando para ser docente porque ahora sí alberga esperanzas de que sea posible. «Pero el interés genuino lo demostramos cada día», defiende.

El jefe de Oncología, el doctor Martín Lázaro, considera que una sola facultad «puede cubrir las áreas de Galicia siempre y cuando se descentralice» de forma efectiva y con plazos. Cree que sí hay recursos para una propia en Vigo. «Los médicos del Chuvi tienen capacidad más que de sobra», insiste. Pero entiende que, a día de hoy, lo mejor es la descentralización. «Santiago va a tener que acceder, hacer encuestas a sus alumnos y ver dónde están satisfechos. Al final, lo tiene que entender. Es la forma de caminar juntos», opina.

El jefe de Endocrinología, el doctor Manuel Penín, destaca que Vigo tiene «profesionales con talento necesario, ganas y capacidad acreditada» para impartir los tres últimos cursos «de forma inmediata». «Estamos dando un voto de confianza a los responsables de un proceso descentralizador que fracasó en intentos anteriores. Ojalá estemos acertando», expone y advierte que «no se puede repetir lo que pasó, porque la paciencia de la ciudad no es infinita».

El jefe de sección de Cirugía Torácica y profesor asociado de la USC, el doctor Miguel Ángel Cañizares está acreditado para dar también teoría y subraya que en el Chuvi habría muchos más si la USC sacara plazas. Aboga por «un cambio evolucionista, no rupturista». «Nos tenemos que inventar la pólvora, sino mirar a modelos que ya funcionan» defiende y pone de ejemplo el de la Complutense, en el que se formó este madrileño. Cree que a la USC no le queda otra: «Hay una saturación de la docencia que exige hacer algo».

Gobierno gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer el polémico concierto que permitirá adscribir todos los centros del Sergas al grado en Medicina por la USC. «No significa dar nada ni exclusividad de nada», respondió y defendió que va en la línea de la descentralización acordada entre las tres universidades en el año 2015 .