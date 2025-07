El Concello de Vigo tendrá más control sobre el bus urbano al finalizar la concesión

Ya se sabe algo más de cómo será el servicio de bus urbano una vez finalice la última prórroga de Vitrasa, que no podrá ser más allá del 7 de junio del año 2027. Se avanzó hace meses que el Concello va a sustituir la tradicional concesión —modelo que avala su funcionamiento desde 1968— por un contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía: deberá sacarlo a licitación y se presentarán las firmas candidatas. En palabras del segundo teniente de alcalde, Javier Pardo, esta modificación supondrá la implantación de un sistema que facilitará al gobierno municipal realizar las modificaciones que considere necesarias para adaptar el servicio en función de las necesidades de la ciudadanía: tendrá «máis capacidade na toma de decisións». Puso como ejemplos «a electrificación da frota ou o establecemento dos prezos, das liñas e das paradas».

Lo expuso en el pleno ordinario de julio, en el que se aprobó el nuevo modelo de gestión del servicio público de transporte urbano colectivo de Vigo con los votos a favor del grupo municipal socialista, la abstención de los ediles del PP y el voto en contra de los concejales del BNG. Como se indicó hace meses, el valor estimado del futuro contrato superará los 468 millones de euros y se extenderá nueve o 10 años, «prazo prudencial no que se prevé que todas as incertidumes e dúbidas que se cernen sobre a xestión do servizo poderán quedar resoltas», según aparece en el expediente aprobado en el pleno.

Este documento, como expuso Javier Pardo en el pleno, recoge los factores que generan esta incertidumbre, asociada a una posible alteración de la demanda del servicio. Mencionó las humanizaciones, el «Vigo Vertical», la optimización de la red de paradas de buses urbanos, la mejora de la información en las paradas de autobuses, la promoción de la intermodalidad o las zonas de bajas emisiones, que entrarán en vigor a finales de este año. Esta situación motiva el cambio de contrato, puesto que, en el nuevo, «o contratista non asume o risco operacional na explotación do servizo». Lo hace el Ayuntamiento.

En el expediente, se indica que «o risco de demanda no servizo, a medio prazo, é dunha magnitude desproporcionada, que fai inviable economicamente a transferencia do risco operacional ao futuro contratista do servizo dun modo razoable que non poña en risco o equilibrio económico do contrato e a necesaria continuidade do servizo e, daquela, non incremente de xeito importante a prima de risco que, nun contrato de concesión, haberá de sufragar o usuario e, en definitiva, o Concello de Vigo».

El modelo de concesión traslada al contratista el llamado riesgo operacional, que incluye la variabilidad en la demanda del servicio. En una situación de incertidumbre, como la que atraviesa el sector del transporte urbano, se vuelve «insostenible». Para protegerse de posibles pérdidas, las empresas licitadoras tienden a elevar sus precios o incluso a no presentarse a concurso, como indican informes de organismos como OIReScon o la CNMC. Por el contrario, el contrato de servicios que propone el Ayuntamiento supone que la administración mantiene la titularidad y asume el riesgo económico, pero contrata a una empresa para la ejecución de las prestaciones. Esta modalidad permite más intervención y control municipal, así como más flexibilidad para adaptar el bus a los nuevos retos.

Pardo detalló que, entre 2020 y 2024, el número de viajes realizados en el transporte público urbano ascendió a 72,8 millones, frente a los 99,7 millones del período de 2015 a 2019, por lo que uno de los objetivos en la nueva etapa del autobús urbano es recuperar los niveles más altos de uso. Añadió que el Concello destina 16 millones cada año a subvencionar el transporte urbano y 45.000 pensionistas se desplazan gratis, realizando más de 19 millones de viajes. El expediente recoge que «a modalidade de retribución do contrato de servizos pode incluír unha compoñente ou pago variable que incentive ao contratista a obter un maior número de usuarios, sen chegar a supoñer unha transferencia do risco operativo». De este modo, «os ingresos do operador privado se incrementarán no caso de aumentos no uso do servizo».

El PP denuncia «descontrol»

El portavoz del PP en el Concello, Miguel Martín, lamentó en el pleno el «descontrol» del servicio, «cada vez más deficiente», y criticó la prórroga otorgada en 2020 de cinco años, ya que «había alternativas». En todo caso, aseguró que su formación concuerda «con mucho de lo que se dice en el expediente», pero indicó que se trata de un «experimento». «La administración local asume un mayor control del servicio, pero con más riesgo financiero», resumió.

El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, destacó que este cambio de contrato mantiene a una empresa privada en la prestación del servicio. «É ruinoso. Defendemos a remunicipalización do servizo», defendió el edil en el pleno.