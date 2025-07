La rareza de escuchar y sumar fuerzas

Era el año 1992 y los traficantes de drogas operaban con relativa impunidad en Teis. Para hacerle frente, se aliaron treinta y cuatro colectivos del barrio, entre los que se contaban dos asociaciones de vecinos, una de comerciantes, las asociaciones de madres y padres de nueve centros educativos, un centro cultural, tres clubes deportivos y hasta un centro de la tercera edad. Formaron la Coordinadora Teis contra la Droga. Un mes después, la parroquia demostró su unidad con las verjas de los comercios bajadas y más de cinco mil personas recorriendo las calles. Y esta alianza fructificó en planes de prevención del consumo para frenar la delincuencia. Este es el germen del actual Plan Comunitario de Teis que, tres décadas después, ve reconocida su singularidad con un programa para tres años en colaboración con la Consellería de Sanidade que persigue mejorar el bienestar emocional y la salud de los niños y jóvenes.

El trabajo del Plan Comunitario de Teis siempre parte del mismo punto: de la escucha. Acuden a los diferentes colectivos y espacios del barrio para que les transmitan las necesidades que detectan. Como cuando crearon los campamentos de verano, los primeros de la parroquia; o el banco de libros, el único de Galicia durante años.

Y una vez localizados los problemas, buscan soluciones en los combinando los distintos recursos con los que cuenta la zona. Uno de los ejemplos más exitosos fue un programa que nació de la necesidad de mujeres migradas de aprender el idioma, entre otras muchas cosas, para algo tan básico como «poder ter amigas». Sabían donde encontrar voluntarios para impartirles competencias básicas. ¿Pero qué hacían con los hijos de ellas durante las clases? Hablaron con el centro de día de mayores Atalaia y les propusieron una actividad con los menores, mientras enseñaban a sus madres en un aula cedida por el instituto de A Guía. Así surgió esta iniciativa intergeneracional e intercultural complementaria a la alfabetización que, más tarde, fue premiada.

Cuentan tres de sus integrantes —el director de la coordinadora, Eduardo García, la trabajadora social, Marta Fernández y la coordinadora técnica, Xenoveva Cordeiro— que cuando las personas a las que les proponen colaboración ven como las acciones sí producen cambios en los destinatarios, se convencen, y «flúe de maneira natural». «Todo o mundo pon o seu grao de area».

Desde la izq., Xenoveva Cordeiro, Eduardo García y Marta Fernández. | Pablo H. Gamarra

Esta manera de trabajar ofrece una gran eficiencia en la gestión de los recursos existentes. «Hai que buscar nos que temos, e non sempre son cartos», destacan y añaden: «Os recursos que empregamos non son moitos para todo o que conseguimos». Y tampoco se ven ante la limitación de trabajar por áreas estancas. Un ejemplo son las encuestas que realizaron a alumnos de institutos, con las que ya detectaron la existencia de una importante problemática emocional en 2015 con autolesiones —abordaron luego con talleres con las enfermeras del centro de salud— o consumo de ansiolíticos.

Ayuda

Para llevar a cabo estas actuaciones recababan fondos a través de convenios o subvenciones. Sin embargo, los cambios en la baremación de las ayudas públicas —denuncian que se ajustan más a grandes estructuras como empresas o fundaciones— les ha ido dejando fuera de estas convocatorias. Hasta el punto de que este año lanzaron una llamada de auxilio, respaldados por la firma de 314 profesionales de la sanidad y la educación con los que trabajan. Agradecen el apoyo brindado entonces desde Fundación La Caixa, la Diputación de Pontevedra y la Xunta.

La Consellería de Sanidade anunció la semana pasada un convenio de colaboración por 180.000 euros para tres año para la prevención de las conductas adictivas en la población infanto-juvenil de los centros educativos del barrio. Con él reconoce la innovadora forma de trabajar del Plan Comunitario de Teis, con un modelo de intervención que implica de forma articulada a la sociedad sociedad civil, la administración sanitaria y educativa y el conjunto de agentes de este territorio.

El colectivo hará una trabajo preventivo estructural. Es decir, abordará el problema desde el punto sanitario, social y también urbanístico —para ofrecerles espacios adecuados y alternativas de ocio—. Lo primero que quieren hacer es escuchar a los jóvenes. «Os problemas de saúde emocional non son algo novo. A rapazada non está a ter resposta as súas necesidades, non se lles escoita», sostienen y exponen que en esas edades tan vulnerables, sin espacios de ocio sano ni referentes positivos, «están collendo outros en entornos dixitais que son cuestionables». Tras escucharlos a ellos y a expertos, idearán y pondrán en práctica acciones de lo más variadas —como talleres dinámicos— desde su comité de salud

Destacan que son unas buenas prácticas extrapolables, con las personas siempre en el centro y la puerta abierta.