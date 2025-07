El desatado precio de los pisos causa un aluvión de estafas en alquileres

«Yo colgué un post en un grupo de alquileres comentando que estaba buscando un piso, que tenía derecho a la ayuda de la Xunta, que tenía una mascota y de repente él me escribió. Estuvimos charlando sobre una hora del precio de los alquileres, de que los propietarios solo quieren especular, y de repente me dice que él tiene un piso en Urzáiz, 89 y que me lo ofrecería por 650 euros por ayudarme. Se aprovechó de mi vulnerabilidad y situación límite y casi me arruina la vida».

Este es el testimonio de Andrea Fernández Lodeira, una vecina de Vigo que, por intuición, por la sospecha de una amiga o el consejo de su abogada, se ha librado de ser una afectada más por un fenómeno que se ha vuelto más que recurrente: las estafas en alquileres. «No hablamos de una persona que ofrece un piso que no existe en una web, no; esta persona, Pedro M., te busca en grupos o páginas de alquileres, te lleva a tu terreno, se gana tu confianza criticando la burbuja inmobiliaria y cómo los dueños buscan aprovecharse del pobre, para luego él aprovecharse de ti», amplía Andrea. Porque en su caso, como en el de muchas otras víctimas de estas estafas, se trataba de un piso, y una oferta, fantasma.

A lo largo de este año, los juzgados vigueses, concretamente la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tenía señalados hasta siete juicios por estafas en el alquiler de pisos, casi todos siguiendo este mismo modus operandi: ofrecer pisos baratos para pedir de urgencia una fianza.

«Todo lo que te ofrece en el piso se adapta a todas tus necesidades; me dijo que por supuesto me aceptaba la mascota, que lo haríamos a través del bono de la Xunta, que si era más dinero pues quedaría entre él y yo... Cuando estás tan necesitada te aferras a eso, lo ves como una buena persona que quiere ayudarte. Solo me dijo que la fianza mejor en mano y que, a partir de ahí, ya podría entrar en el piso», dice.

Pero esta oferta habitacional no existía. Bueno, realmente el piso sí. Estaba en Lugo y sus verdaderos propietarios ofrecen 850 euros. «Al principio todo eran facilidades, pero seguía muy insistente en que la fianza era importantísima, que tenía a más personas y que si alguno se la daba ya, yo me quedaría fuera; y claro, estás tan al límite que te lo crees. Se aprovechan de eso y de que en Vigo es imposible encontrar un piso a un precio razonable para una persona que cobra menos de 1.000 euros como es mi caso», denuncia Andrea Fernández.

Tal fue la emoción de esta madre cuando vio que por fin podría acceder a una vivienda que empezó a pedir dinero a sus amigos para la fianza y a empaquetar todo. «De verdad que tengo prácticamente empaquetado porque me lo creí. No me quiso enseñar el piso porque me dijo que no tenía las llaves él, que se lo llevaba una agencia que estaba con reformas pero en nada podría entrar. Ahí, tanto una amiga como yo empezamos a sospechar. Investigamos un poco más, con ayuda de una abogada amiga mía, y vimos que Pedro M. cuenta con hasta 14 denuncias en Vigo, Redondela y Santiago por casos como el mío», lamenta Andrea. «Al final la sensación de que se rían de una es lo peor, que se aprovechen de que eres vulnerable», sentencia.