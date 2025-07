«La gente no te toma enserio hasta que estás enserio»

El artista vigués Beauty Pikete vive uno de los momentos más decisivos de su carrera. Su confirmación en el cartel de la gira LOS40 Summer Live 2025, con más de quince fechas por todo el país, marca un paso firme en su consolidación como una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena urbana nacional. En Vigo se celebrará el 6 de agosto.

—Supo que quería dedicarse a la música con 20 años, ¿Qué le impulsó a empezar?

–Empecé por mi grupo de amigos, estábamos todos relacionados con la música y empezamos a rapear en la plaza. Luego dos de ellos me llevaron al estudio, me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Ahí despertó mi pasión.

—Se crio en un entorno familiar muy ligado a la música. ¿Qué papel jugó esto en su forma de entenderla?

–Fue fundamental. Siempre estuve mamando mucha música desde que era pequeño, tanto por los locales de mi padre como por el grupo de mi madre. Además, siempre tuve ese apoyo muy cercano, para ellos fue muy importante que continuase.

—Nació y se crio en Vigo, ¿cree que esta ciudad influye en su música?

–En parte sí que puede influir, pero luego en muchas otras no. Creo que al final lo que influye es cómo te hayas criado, las vivencias que has tenido y demás. Sí que es verdad que hay algunas canciones, que hay cosas que si no fuese de Vigo no las diría, no las cantaría.

—¿Hay algún recuerdo de tu carrera que guardes con cariño?

–Cuando cantamos por primera vez todos los chavales en O Marisquiño, era uno de nuestros sueños. Como siempre iban bandas y grupos grandes, lo teníamos como el olimpo de los festivales, también era joven, así que lo viví todavía más. Es el recuerdo más feliz que tengo en la música.

—Como parte de esa generación de artistas emergentes, ¿cree que existe una escena urbana sólida en Galicia?

–Siempre nos ha costado mucho que se nos reconociera, al final todo está en Madrid, tanto a nivel industria como a nivel artista. Muchos artistas se marchan ahí para continuar su carrera musical. Eso sí, cuando te vas es cuando realmente te apoyan. Yo creo que la gente no te toma en serio hasta que estás en serio.

—Hace poco le incluyeron en el cartel de LOS40 Summer Live, donde se unirá a artistas de gran nivel. ¿Qué le diría el Pikete de hoy al de hace unos años?

–«No te rindas y no pienses en lo malo, ve el lado bueno de las cosas siempre». Eso le diría.