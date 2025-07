La abogada argentina reconvertida al esoterismo y la venta de minerales

Cada historia de migración es diferente y aunque dejar todo atrás y volver a empezar siempre es complejo, también hay quien logra encontrarse a sí mismo en el proceso. Es el caso de Diana Romina Bevilacqua, una mujer de 40 años que vino hace dos desde Argentina. Cambió la toga por un negocio personal, los pleitos por una tienda en la que vende minerales y echa las cartas del tarot.

Pese a su apellido paterno de origen italiano, las raíces de esta porteña están en Vigo. Su madre tiene familia gallega. Tuvo a sus hijos en Buenos Aires, pero acabó trasladándose a la ciudad olívica. Diana se quedó allí, tenía que ir y venir para ver a los suyos: «Aquí era la argentina y allí la gallega», dice.

Sin embargo, hace dos años, tomó la decisión junto a su marido de dejarlo todo y probar suerte, persiguiendo sus orígenes y escapando de un panorama político cada vez más complejo. «Hay quien me dice que soy como Salma Hayek saltando del barco en llamas», bromea. «Soy abogada y fue una decisión difícil dejar mi carrera porque aquí, para poder ejercer, tendría que hacer la carrera de nuevo ya que cambian todas las leyes», indica. «Pero si no lo hacía en este momento, sabía que no lo iba a hacer nunca», añadió. Allí trabajaba en la superintendencia de seguros del país, tenía un buen puesto de trabajo. Todo cambió en la pandemia. Cuenta que allí fue muy diferente: estuvieron encerrados en casa un año y medio. Aunque al principio tuvo que trabajar más horas que nunca, meses después se vio inmersa en una cantidad ingente de tiempo libre. Por gusto se adentró en la astrología, lo estudió. «Sentía que nunca había tenido tiempo para dedicárselo a ello», señala. «Empecé emprendiendo con productos textiles -como fundas de almohadas- con diseños del tarot y me había puesto en contacto con una fundación dedicada a la reinserción laboral de mujeres a través de la costura. Me entusiasmó mezclar ambas cosas», recuerda. Le fue bien, aunque lo tuvo que dejar al venir a Vigo. Pero la idea había quedado implantada.

Al llegar trabajó en una compañía de seguros, algo que conocía bien, pero no acababa de encajarle. Se apuntó a un ciclo de Administración en el IES Ricardo Mella. Cada día cogía un vitrasa para ir a clase y cada día pasaba por delante de un escaparate pequeño en la calle Camelias. Era una tienda de esoterismo que tenía un cartel de «cerrado por enfermedad». Siempre el mismo escenario. Un día decidió pasar por allí a pie y preguntar. Acabó consiguiendo un traspaso del local.

Su idea no era muy diferente a la ya existente. Montó una tienda de venta de minerales llamada Ópalo Crecente. «Lo primero es una piedra preciosa que me gusta mucho. La tienda es pequeña, pero me gustaría que fuese creciendo, ese es el sentido del nombre», explica. Ya lleva medio año abierta. «A mi vida le faltaba condimento y esto me motiva», dice con una sonrisa.

Algunos de los productos que Diana ofrece en su tienda. / Jose Lores

Afirma que sus clientes son muy variopintos. Acuden por motivos estéticos, para hacer un regalo o porque creen en las propiedades que se les otorgan a las mencionadas piedras. «Muchos vienen también buscando inciensos o aguas floradas. Cosas para el bienestar», indica Bevilacqua.

Como estudió astrología y numerología también echa las cartas. «Son dos idiomas que dicen lo mismo que es que, en el momento en el que nosotros nacemos, tenemos un sello a nivel astrológico, planetario y a nivel numerológico. Se basa en analizar el lugar, la fecha y la hora de nacimiento. En base a eso ver que energías tenemos predominantes y observar las tendencias. No me gusta predecir, sino que el tarot sirva como herramienta para tomar consciencia», dice la argentina. «Es saber qué tendencia tienes, por qué sigues ciertos patrones de comportamiento que son parte de nuestro carácter», añade.

Los que solicitan este servicio son sobre todo curiosos, aunque también hay quien hace uso de las pautas que Diana les indica.

Vigo tiene trece tiendas esotéricas, algunas llevan abiertas varias décadas.