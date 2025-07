A Porta do Sol está a ser testemuña de que o patrimonio da cultura galega segue máis vivo que nunca. Nun escenario que xa parece habitual do tradi (despois de acoller ao principio da semana bailes de Angola ou Eslovaquia nun festival internacional), 11 agrupacións folclóricas do concello de Vigo actuaron onte no primeiro dos dous días da XV Festa da Cultura, que co financiamento íntegro do goberno local ve pasar esta fin de semana a colectivos olívicos de diversas modalidades.

O enxebre toma a Porta do Sol

A festa comezou centrada no baile cando ás 11:00 tres grupos máis que recoñecidos foron os encargados de amenizar a mañá a aqueles que se achegaron ao centro de Vigo. Os Ventos de Comesaña, o Miudiño do Coto e os Arroases (o grupo primixenio da escola do Fiadeiro creado polo mesmísimo Xisco Feijoó) desafiaron os máis de 30 grados que marcaba o termómetro cos seus traxes tradicionais, e ao compás da gaita e o tamboril danzaron xotas e muiñeiras que fixeron o deleite dos presentes.

A tarde deu o relevo a un ton máis melódico, no que aos bailes uníronse diversos grupos de gaitas e cuartetos tradicionais para proseguir a foliada. Colectivos como Queixumes, os Gaiteiros de Pardavila ou a asociación Corisco, que actuaba na Porta do Sol por segunda día consecutivo, puxeron banda sonora e converteron ao Vigo máis moderno no torreiro da festa.

Regueifas e pandeiretas para o fin de festa

Quen decida achegarse hoxe ao festival atopará a partir das 18:00 outra mostra diferente da cultura galega, que comezará cunha exhibición de regueifas a cargo de Vigo en Galego e continuará coa roga montada polo baile das Amieiras e as Ledicias de Valladares e a poesía oral Pandereteiras de Raís de Xestas. Tras isto, Monteira sorprenderá aos asistentes coas súas danzas do mundo, e o grupo folk Abóbriga de Baiona marcará co seu concerto o peche do festival.